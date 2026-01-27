Conoce la historia de Fortaleza Lima, la primera academia de fútbol para ciegos y cómo logró hacer historia en el exterior

El fútbol, ese ritual cotidiano que solemos mirar con los ojos, también puede entenderse desde otros sentidos. Basta escuchar el golpe seco del balón, la voz que orienta, el silencio previo a la jugada. En una cancha donde la vista no es requisito, una academia de fútbol para personas con discapacidad visual propone otra forma de jugar y, sobre todo, otra manera de estar en el mundo.

Juan Pablo Torres conoce bien ese territorio. Persona invidente y productor del programa radial “Exitosa Deportes” ha aprendido a moverse entre sonidos, intuiciones y memoria. Desde la cabina radial que comparte con Gonzalo Núñez, pero también desde su propia experiencia de vida, Juan Pablo nos conduce al detrás de esta iniciativa que no busca conmover por la carencia, sino afirmar la posibilidad. Porque aquí el fútbol no se mira: se siente, se piensa y se construye, paso a paso, como una lección silenciosa de inclusión.

Juan Pablo Torres es el presidente del club llamado Fortaleza Lima, cuya fecha de creación fue el 2019 con un grupo de personas que jugaban fútbol para ciegos, incluso, muchos de ellos aún siguen en la selección, de la mano del entrenador Francisco Ramírez, se busca que se practique el fútbol de manera inclusiva pese a al discapacidad visual. “Estamos en esa difusión con el tema de inclusión para promover el fútbol para ciegos y los chicos se unan al club y servirle al país con la inclusión”, afirma Torres a El Comercio.

Además, Fortaleza Lima es la primera academia para ciegos de 7 a 17 años.

¿Dónde entrenan?

Torres comenta que entrenan todos los domingos en el Arena 7 ubicado en el circulo Militar de Jesús María, ahí según sus palabras han obtenido la donación del espacio por dos horas para que entrenen. “En este momento la Academia Fortaleza Lima estamos trabajando con chicos de 7 a 17 años y lo que buscamos es ampliar y visibilizar el paradeporte ¿no? Creo que es importante para el país y la sociedad que los chicos con discapacidad visual que a muchos les apasiona el fútbol puedan desarrollarse y tener una vida activa que les ayude a perder el miedo a hablar y tener contacto con la gente y ayude a desarrollarse como personas y que demuestren que podemos hacer muchas cosas como todos los demás. Entonces, a través del deporte es visibilizar la importancia del desarrollo personal de las personas con discapacidad visual", agregó.

Fortaleza Lima, club de fútbol hecho para personas con discapacidad visual está registrado en Registros Públicos. Además, está inscrito en la Asociación Paraolímpica y Comité Paraolímpico. Tenemos registro en el RENADE y todo como entidad deportiva, somos una asociación sin fines de lucro, como te digo, estamos inscritos y todo, tenemos socios activos, de muchos de ellos son nuestros propios jugadores adultos, contamos con Brian Bartolo, que es el primer peruano futbolista ciego que jugó en el exterior, jugó en Brasil, actualmente también lo llaman para jugar en Brasil, contamos con Ronnie Estrada, que es el capitán de la selección, con Luis Ángel Machado, que es el arquero de la selección", comenta Juan Pablo Torres, presidente de Fortaleza Lima.

“Tenemos jugadores muy importantes que igual tratamos de compartir con los chicos, si ves la foto del primer entrenamiento de este año, yo estuve ahí también, entrenando con los chicos, practicando, para que sientan ese apego y ese interés para que puedan desarrollarse, que no sea flor de un día o que sea un entrenamiento o patear un balón, sino es un entrenamiento como tal, es la formación de los chicos para que puedan más adelante representar al equipo o a otros equipos, en cuanto a una selección también, Fortaleza es el único equipo que ha sido campeón internacional en el exterior, hace dos años ganamos en México el torneo de interclubes, con equipos de México, Colombia y Costa Rica, actualmente somos bicampeón nacional de la primera división del fútbol para ciegos, organizado por la asociación paralímpica, entonces somos un equipo bastante representativo, entonces esto lo estamos plasmando para que los chicos se interesen y puedan también, como te digo, a través de la actividad deportiva y crecer personalmente”, sentenció el mandamás.

Finalmente, la misión de Fortaleza Lima, en palabras de su presidente Torres, es vivir el fútbol con verdadera pasión. Como club de fútbol para ciegos, buscamos participar activamente, difundir y promover la práctica del fútbol adaptado, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de nuestros deportistas a través de la superación personal, el esfuerzo constante y el trabajo en equipo.

Asimismo su visión es consolidarse como un referente a nivel nacional e internacional en el fútbol para ciegos, tanto en la formación de nuevos talentos como en la alta competencia. De esta manera, aspiramos a contribuir a la inclusión social y al desarrollo de la comunidad, demostrando que el deporte es una poderosa herramienta de integración y transformación social.

