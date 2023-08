Universitario de Deportes cayó 2-0 ante ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Ante ello, Jorge Fossati, técnico del cuadro crema, habló sobre el polémico arbitraje de Joel Alarcón durante el partido que se llevó a cabo el último miércoles, 16 de agosto.

“El tema del arbitraje en general, lo vi un arbitraje bueno, normal, con pequeños errores. En cuanto a esas dos jugadas puntuales, la primera veo claramente que Alex está fuera del área. Me parece que es más del arquero que se le acerca, que él que va al arquero, pero el árbitro sabrá por qué lo sancionó. Lo otro es que, hoy por hoy, si un árbitro se equivoca, tiene la posibilidad que el VAR lo ayude a corregir ese error”, señaló Fossati en conferencia de prensa.

“No sé bien cómo funciona en este caso, porque ya cuando Alex le va a pegar al arco, yo ya escucho el silbato del árbitro, entonces no sé si ahí le permite al VAR corregir. Hoy las instrucciones que los propios árbitros me dicen que, ante la eminencia de una jugada de gol, ellos deben dejar seguir y después detienen el juego para que lo revisen en el VAR. No sé por qué el árbitro sancionó”, agregó.

Forssati indicó que espera que el mismo criterio sea aplicado en todos los partidos, pues pidió que los árbitros y el VAR trabajen juntos para que hay un “criterio parejo” en todos los encuentros de la Liga 1 Betsson.

“Veo que en otros partidos hay ‘penalitos’ que se cobran, soplidos. Creo que lo fundamental es que haya un criterio parejo en todos los partidos. Para eso deben trabajar los árbitros y el VAR, porque no puede ser que el VAR vea una hormiga en un partido y no un elefante en otro”, indicó.