La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este viernes la salida de Alfredo Arosemena Ruiz Huidobro, quien hasta la fecha se desempeñaba como director Comercial, de Marketing y Comunicaciones de la institución. La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento oficial difundido en los canales de la FPF, donde se confirmó que el directivo dejó de formar parte de la entidad.

En el documento, la FPF informó el fin del vínculo laboral con Alfredo Arosemena Ruiz Huidobro y expresó su reconocimiento por el trabajo realizado durante su gestión.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que el señor Alfredo Arosemena Ruiz Huidobro, quien se desempeñaba como Director Comercial, de Marketing y Comunicaciones de la institución, ha dejado de pertenecer a la familia de la FPF.”

Asimismo, la entidad agregó: “La FPF agradece su compromiso y dedicación durante su gestión, y le desea éxitos en sus próximos proyectos.”

𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑭𝑷𝑭 📝 pic.twitter.com/xLkVfy4sqs — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) July 10, 2026

¿Qué cargo ocupaba Alfredo Arosemena en la FPF?

Alfredo Arosemena Ruiz Huidobro era el responsable de la Dirección Comercial, de Marketing y Comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol, área encargada de la estrategia comercial, el desarrollo de patrocinios, la gestión de la marca institucional y las comunicaciones de la entidad.

Hasta el momento, la FPF no ha informado quién asumirá el cargo ni ha detallado los motivos de la salida del directivo.

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¿Candidato para la gerencia general de Alianza Lima?

La salida de la FPF coincide con información difundida en el programa ‘Fútbol Satélite’, donde se indicó que Alfredo Arosemena es uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo gerente general de Alianza Lima, tras la salida de Fernando Cabada.

Según el citado programa, el nombre del ejecutivo es bien considerado por los nuevos acreedores del club victoriano debido a su trayectoria en el ámbito deportivo y empresarial. “Es un nombre bien valorado por los nuevos acreedores, es actual director de comunicaciones de la FPF, en su momento director de comunicaciones de Media Network. Es un nombre bien valorado e hincha de Alianza Lima”, señalaron durante la emisión.

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