Federación Peruana de Fútbol confirma la desvinculación de Alfredo Arosemena. Foto: Media Networks
Federación Peruana de Fútbol confirma la desvinculación de Alfredo Arosemena. Foto: Media Networks
Por Redacción EC

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este viernes la salida de Alfredo Arosemena Ruiz Huidobro, quien hasta la fecha se desempeñaba como director Comercial, de Marketing y Comunicaciones de la institución. La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento oficial difundido en los canales de la FPF, donde se confirmó que el directivo dejó de formar parte de la entidad.

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