Carlos Caro, el asesor legal de la FPF nos explica cuál es la actual situación a consideración de la Federación. Asegura que en la Videna no se ha generado ningún problema, por el contrario, la crisis se presenta entre el Consorcio y los cuatro clubes en mención.

¿Qué significa que se haya anulado la medida cautelar?

Esta medida cautelar se planteó con carácter provisional. La posibilidad de revocatorias estaba dentro de los posibles escenarios legales. Creemos que hemos ganado mucho en este periodo porque desde el inicio del proceso, que fue en noviembre del año pasado, ha quedado claro a nivel de los periodistas, de los hinchas, las empresas y los clubes, que los derechos de TV son de la Federación. Ese escenario no existía el año pasado. Cuando iniciamos el proceso había confusión y hoy todos dejan en claro que los derechos son de la FPF. Vamos a interponer el recurso correspondiente ante la Corte Suprema para que esta decisión sea revisada.

Pero la Medida Cautelar fue presentada para que Consorcio no transmita los partidos

La confusión del año pasado era con 19 clubes en la mesa. Hoy, 11 están completamente inmersos en el contrato con 1190 Sports. Hay cuatro clubes que son Universitario, Mannucci, Boys y Municipal, que tienen contrato con el Consorcio hasta el 2025 y la FPF respeta esos derechos. Todo el problema se ha reducido a cuatro clubes. Son cuatro y se va a seguir con los procedimientos legales correspondientes hasta que se logre que respeten que lo derechos son del a FPF. La vocera legal de Alianza Lima, Liliana Campos, dijo en Canal N que ellos nos discuten los derechos de la FPF, lo que falta es que reglón seguido se sumen al modelo de la Federación.

¿La anulación de la medida cautelara le abre las puertas al Consorcio de transmitir los partidos?

Solo los cuatro clubes con lo que tiene contrato vigente hasta el 2025- La Federación no reconoce ningún contrato que haya celebrado el Consorcio con algún club de renovación. Fuera de Universitario, Mannucci, Boys y Municipal no hay contrato que conozcamos ni del que seamos parte ni que haya sido entregado. No son contratos que vayan a surtir efectos para la Federación.

Nos decían desde el Consorcio que la anulación de la medida cautelar les abre las puertas que se respete el derecho de preferencia en la renovación de contratos

Nosotros no conocemos esos derechos de preferencia, ningún medio ni la Federación ni la FIFA ni Conmebol conocen estos contratos. La preferencia existe en la medida que exista un derecho y el derecho no es del Consorcio, no es de los clubes. Es una preferencia vaga, gaseosa. No existe, es inejecutable. Cualquier tribunal va a decir de qué preferencia hablan si el derecho no existe.

¿El escenario es como la incertidumbre de inicios de año?

El escenario es que ahora son solo cuatro clubes…

Pero así sea solo uno, hay un problema que no se ha solucionado

Desde el punto de vista de la Federación, el escenario sigue siendo el mismo de la semana pasada, con o sin cautelar. Estos clubes han decidido no alinearse y esto tiene sus consecuencias en el plano legal y la Federación tiene su estrategia legal para que se hagan valer sus derechos que están previstos en el Estatuto y en el modelo FIFA y Conmebol.

El reglamento se modificó sobre la marcha para obligar a los clubes a que dejen que 1190 Sports transmita sus partidos. ¿Los clubes pueden presentar algún reclamo al respecto?

Hay varios procesos iniciados por la ADFP y ninguno ha sido ganado por ellos. Primero hubo una acción de amparo en el Cusco presentado por Cienciano, que lo ha perdido en primera instancia. Una acción en Lima por parte de la ADFP que ha perdido y tiene otro amparo en un juzgado civil constitucional en Lima que aún no ha sido sentenciado. Y hay tres o cuatro procesos más que están fenecidos. Han tratado de cuestionar el estatuto y el reglamento y no han tenido éxito. La posibilidad que me planteas ya existe y ya se ha efectuado y no han tenido resultados. Además, los abogados sabemos que está prohibido ruletear, que es interponer lo mismo en varios juzgados a ver quien me da la razón. Nosotros respecto a eso no hemos hecho nada, solo defendernos.

Prácticamente están obligando a los clubes a no cumplir los contratos que firmaron con el Consorcio

No es obligar o presionar. En el plano coloquial todo puede sonar así, pero desde el punto de vista legal no es amenaza, no es presión, es exigir que se cumpla la regulación.

Pero ahora el Consorcio puede demandar a los clubes

Ese contrato no es un contrato que vincule a la FPF. Se ha dicho con imprecisión de que la Federación tiene copia de los contratos, y eso no es verdad. Si hay cláusulas de preferencia, a nosotros no nos consta. Si hay penalidad no nos consta. Ese es un problema entre el Consorcio y el club y es un problema de haber pactado algo en base a un derecho que no les pertenece.

Entonces, para ustedes la firma de esos contratos es como que no existiera

Tal cual. Esos clubes se han presentado en alguno de los procesos a querer ser parte y el Poder Judicial les ha obligado a revelar los contratos. Un tribunal les está obligando a revelar los contratos. Cuando sepamos todos qué dicen se tomarán las acciones correspondientes. Los clubes están preocupados porque tienen que entregar esos contratos.

Más allá de que no conocen, también los desconocen

No son válidos porque están pactados por derechos que no son suyos. Este argumento de la cláusula de preferencia o de las demandas por incumplimiento es un blufff. Los dos saben que han pactado entre algo que no les pertenece.

Consorcio puede exigir a los clubes que lo dejen transmitir y al parecer eso no se va a poder

Con lo cual no nos han generado una crisis a nosotros. Han generado una crisis entre ellos. Ellos son los que tienen una crisis por resolver por un contrato basado en un derecho que no les pertenece

Pero si ponemos los contratos del Consorcio-Clubes de un lado y el Reglamento Liga 1 del otro, ¿Cuál tiene más peso?

El contrato no tiene rango legal. El reglamento y el estatuto tienen un aval en el marco de la regulación deportiva. Además, la ley que regula la materia dice que la FPF se autorregula a través de su estatuto. El estatuto tiene respaldo del derecho nacional y del derecho deportivo versus un contrato que obliga a dos nada más. El estatuto obliga a todos por igual. Los efectos de esos contratos no pueden tener efectos para terceros.

COMUNICADO DE 1190 Sports

“Reafirmamos que los partidos de Liga 1 continuarán siendo transmitidos única y exclusivamente por Liga 1 Max, a excepción de los encuentros de aquellos clubes que tienen contrato válido y reconocido por la FPF con el Consorcio Fútbol Perú solo hasta el 2025 (Universitario, Boys, Mannucci y Deportivo Municipal)”

1190 Sports

¿Qué pasa si los clubes dejan entrar a cámaras de 1190 Sports pero también a los del Consorcio?

No hemos contemplado ese escenario. Creemos que los clubes van a cumplir con la regulación, pero poniéndonos en ese escenario tenemos que hacer el análisis legal correspondiente y aplicar la consecuencia que está prevista en el Estatuto y en el Reglamento, es lo único que te podía adelantar en estos momentos.

¿Veremos suspensiones o walk overs?

Me refiero al cumplimiento de la regulación, lo que contemple el Reglamento o Estatuto.

¿En la FPF qué cambia con la anulación de la medida cautelar?

Nada, porque la foto sigue siendo la misma. De los 19 clubes, once alineados, cuatro en proceso de transición y solo cuatro con los que podrían persistir en que se transmita a través del Consorcio. La foto sigue siendo la misma. Además de ir a la Corte Suprema, va a significar que se pueda plantear alguna u otra acción legal para resguardar nuestros derechos.

Van a seguir insistiendo con la medida cautelar, entonces

Una vez que se interponga el Recurso de Casación ante la Corte Suprema, la Corte podría revocar y reinstalar la medida cautelar. Eso está definido y es lo que se va a hacer.

¿Qué une a los clubes con 1190 Sports? ¿La declaración jurada?

Lo que une a los clubes con 1190 Sports es el reglamento y el estatuto. Esta declaración jurada es una suerte de adhesión, pero no genera derecho. Lo que genera derecho es el estatuto y la adhesión tiene como finalidad dejar constancia de que se está haciendo con consentimiento de los clubes.

¿Si no genera derecho, por qué se obliga a los clubes a firmarla?

Porque una forma de conocer quienes estaban en la línea de respeto de la regulación es a través de las declaraciones juradas. Es una herramienta que se utiliza en derecho cuando hay discrepancias.

Va a seguir la lucha legal entonces

Me imagino que sí, pero nada está cerrado. La Federación existe en función de sus agremiados y no está hecha para estar en confrontaciones. Las puertas están abiertas para el diálogo.

¿Qué conclusiones se puede sacer del momento?

Para nosotros ya es un éxito que esta discrepancia esté reducida a cuatro clubes. El año pasado lo teníamos potencialmente con los 19. Eso es un avance. Es un éxito hacer completado el Apertura con el nuevo modelo, salvo esas discrepancias. Es un éxito que se haya iniciado el Clausura durante este fin de semana. De manera que la ejecución de los acuerdos con 1190 Sports se van a completar al final del ejercicio. Estamos expectantes del cierre porque el 70% de los beneficios va a ser repartido entre los clubes. Ahí se va a empezar a sentir el beneficio del modelo.

