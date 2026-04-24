El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, anunció la creación de la Liga Nacional Juvenil, una competencia que busca transformar el desarrollo del fútbol en el país desde sus categorías formativas. La iniciativa apunta a consolidar un sistema más competitivo y estructurado en divisiones menores, con impacto directo en el futuro de la selección peruana.
Ferrari explicó que el nuevo torneo no solo fomentará la competencia, sino que también ofrecerá proyección internacional. “La creación de este torneo, que además te da las clasificaciones a torneos internacionales, te lleva a fortalecer el fútbol base empezando por el Sub 18 y Sub 16”, apuntó.
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Además, adelantó que el proyecto crecerá progresivamente: “Para luego en un siguiente año podamos incluir el Sub 14”, señaló, marcando una hoja de ruta clara para ampliar el alcance del sistema juvenil.
El plan no se limita a los jugadores. Ferrari destacó la importancia de elevar el nivel de los técnicos. “Las condiciones que estamos imponiendo viene con unos ítems. Uno de ellos es el comenzar a fortalecer también a nuestros entrenadores”. en esa línea subrayó que “tenemos que comenzar a promover que más personas se capaciten y puedan integrar este proceso de cambio porque necesitamos formadores”.
El dirigente fue enfático en que el objetivo es generar una base sólida a largo plazo. “La FPF está con el objetivo de formar formadores, y uno de los aspectos que necesitamos para eso es justamente darles la competencia”.
En paralelo, Ferrari también se refirió a la planificación de la selección peruana en las próximas Clasificatorias. Como parte de la estrategia, la FPF evalúa disputar algunos partidos en ciudades de altura. “El día lunes estamos yendo a Puno. Vamos a ir a revisar los estadios de Puno y de Juliaca”, reveló.
Jean Ferrari aclaró que la decisión aún no está tomada, pero forma parte de un análisis deportivo. “Como estrategia todavía estamos en evaluación, pero sí queremos tener algunos partidos en altura y estamos evaluando qué ciudad podría ser”.
Fabio Gruver, cada vez más adaptado a la interna de la selección peruana, disfruta de las bromas para integrarse al grupo. Relata su tiempo en Perú visitando familia en Uyuma, Busco y La Guipa, y la euforia por la clasificación al Mundial. Enfocado en rivales como Senegal (físico y rápido) y Honduras, ve un gran potencial en el equipo bicolor si se unen.