Resumen

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Jean Ferrari, Director general de fútbol de la FPF. Foto: X/Jax Latin Media
Jean Ferrari, Director general de fútbol de la FPF. Foto: X/Jax Latin Media
Por Redacción EC

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, anunció la creación de la Liga Nacional Juvenil, una competencia que busca transformar el desarrollo del fútbol en el país desde sus categorías formativas. La iniciativa apunta a consolidar un sistema más competitivo y estructurado en divisiones menores, con impacto directo en el futuro de la selección peruana.

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