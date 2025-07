Elecciones en la FPF se adelantan para agosto: ¿Por qué Alianza y la ‘U’ no podrán votar y cómo se trama la reelección de Agustín Lozano al 2030?

Empecemos con el contexto. El 25 de julio próximo se realizarán las elecciones de la nueva directiva de la Liga de Fútbol Profesional del Perú (LFPP). Aquí los votos serán emitidos por los clubes de Liga1 (19), Liga2 (15) y la Liga Femenina (6). Un día antes, se elegirá a la nueva directiva de la Liga de Fútbol Aficionado del Perú (LFAP), en la que votarán las 25 Ligas Departamentales.

Luego de definidas las nuevas directivas, estas serán las responsables de establecer formalmente sus respectivas ligas y administrarlas. Su poder será hasta el 1 de agosto del 2030. Esto demandará un trabajo coordinado con la FPF liderada por Agustín Lozano. ¿Por qué entonces la decisión de adelantar las elecciones de la Federación al 18 de agosto?

Según pudo conocer DT, el adelanto de elecciones obedece a la necesidad de instalar correctamente a las nuevas directivas de la Liga de Fútbol Profesional del Perú (LFPP) y Liga de Fútbol Aficionado del Perú (LFAP). Estas directivas nuevas de la LFPP y LFAP deberán trabajar de la mano con la directiva de la FPF para hacer efectiva su instalación y periodo de transición durante los meses que quedan del 2025, así podrán comenzar sus funciones de manera correcta en las competiciones del 2026.

Y aquí el detalle: La nueva Junta Directiva FPF que resulte elegida el 18 de agosto del 2025, asumirá en enero 2026 hasta 1 de agosto del 2030;y tendrá como misión generar la transición, transferencia de bienes, activos y demás gestiones para las nuevas ligas que se vienen anunciando. Es decir, la nueva directiva hará un trabajo paralelo a la vigente hasta diciembre y asumirá formalmente el 1 de enero del 2026.

Freddy Ames, antes opositor y ahora directivo que respalda públicamente a la directiva de Lozano, explicó así la decisión de adelantar las elecciones: “El presidente de la federación decidió adelantar las elecciones y tiene todo el derecho de hacerlo (…) Hay que elegir al nuevo comando técnico y es importante que la nueva junta directiva dé estos pasos. Es conveniente el adelanto”.

Ames, luego, dio su nota aprobatoria a la gestión de Lozano y resaltó que no buscan mantenerse en los cargos. “Nosotros no nos aferramos a ningún cargo. Desde el punto de vista financiero e inversión, y apoyo a los clubes, es positivo. Hay cuestionamientos por los resultados deportivos, que al final no es un tema de la FPF sino también de los clubes. Su decisión es personal. Lo que ha hecho en el tiempo es un concepto positivo”, señaló el actual miembro del directorio de Lozano y que en el 2015 se postuló a la presidencia de la FPF y denunció irregularidades luego de ser tachado.

¿Qué implica el adelanto de elecciones?

En primer lugar, que se adelanten las elecciones dificulta la postulación de una posible lista de oposición que participe de las comisiones frente a una muy posible candidatura de Agustín Lozano.

Sobre la conformación de una lista opositora en tiempo récord, Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, explicó que el contexto y los tiempos hacen aún más complicado que se pueda definir. “Hay un problema para conformar la lista opositora, son 11 miembros de una lista y cada lista debe de tener como vicepresidente a un miembro del fútbol profesional y como segundo vicepresidente a un miembro de la departamental, si tienes a los 25 departamentales contigo, qué departamental va a ir a la oposición contigo”, sostuvo en una entrevista a depor.com.

Sin una posible lista opositora surgen dos escenarios: el primero es que Agustín Lozano decida postularse como única lista y permanezca en el cargo hasta el 2030. La segunda opción es que Lozano forme parte de una nueva lista. Cuando este diario conversó con el círculo más cercano a José Pekerman, nos revelaron que dentro de la propuesta de Lozano, le aseguró que su contrato sería respetado por una nueva directiva liderada por Luis Duarte Plata, actual segundo vicepresidente de la FPF. Esta segunda opción aseguraría la permanencia de Lozano y sus directivos por cuatro años más.

¿Lozano apostará por la relección?

Agustín Lozano asumió la presidencia de la FPF en diciembre del 2018, luego de la detención del entonces presidente Edwin Oviedo. Cuatro años antes había postulado pero su candidatura fue tachada por un conflicto de intereses (ya era alcalde de Chongoyape). Ya contaba con una trayectoria de 15 años como presidente de la Liga Departamental de Lambayeque, además de ser dirigente de Manuel Burga entre 2007 y 2009.

En el 2021 fue elegido presidente de la FPF luego de ser reconocido como el único candidato. En junio pasado, cuando en RPP le consultaron sobre una posible reelección, aseguró que no pensaba en eso. “Yo no puedo hablar de un tema de reelección, hablar de un tema de reelección sería faltarle el respeto a tanto dirigente que tiene las condiciones para ser candidato. En este momento no porque tengo otras prioridades, ni siquiera he pensado en la reelección”, dijo Agustín Lozano en junio pasado en una entrevista en RPP. Un mes después, decidió el adelanto de elecciones con lo que parece obvio que sí estaba pensando en los comisiones.

Por lo pronto, con pocas opciones de que se defina una lista de oposición, las probabilidades de que Agustín Lozano opte por la reelección son mucho mayores. Más aún cuando queda pendiente la elección del nuevo director general y del nuevo comando técnico para las Eliminatorias 2030.

¿Por qué Alianza y Universitario están vetados?

Según los Estatutos del 2021, las elecciones presidenciales se deciden por 67 votos repartidos de la siguiente manera:

20 clubes de Liga 1 con un voto por club.

10 clubes de Liga 2 con un voto por club.

25 ligas departamentales con un voto por club

7 votos que representan a los futbolistas

1 voto de la asociación de árbitros

1 voto de la asociación de entrenadores

1 voto del fútbol femenino

1 voto del futsal

1 voto del fútbol playa

Sin embargo, en el 2025 son 19 clubes de Liga 1 y 15 clubes de Liga 2. A eso hay que agregar que los clubes intervenidos por una administración concursal no tienen derecho a voto. Por esta razón es que Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Melgar y Sport Boys no participan de los comicios de la FPF. Como es evidente, el voto clave pertenece a las 25 ligas departamentales que encabezan directivos sintonizados con el directorio de Agustín Lozano en su mayoría. Por ello es que, pase a lo que pase, lo más probable es que la línea Lozano se mantenga en el poder de la FPF hasta el 2030.

