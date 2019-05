“La FPF no se encuentra en una situación ideal”

“Lima tendrá su momento para albergar un evento deportivo importante, pero hoy no se dan las condiciones. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se encuentra en una situación ideal”, explica Gonzalo Belloso, director de Desarrollo de la Conmebol. La máxima institución del fútbol sudamericano decidió rectificar su decisión de darle a Lima (Estadio Nacional) la sede de la próxima final de la Copa Sudamericana y entregársela a Asunción (estadio Defensores del Chaco).

Belloso señaló que la decisión pasó más por cuestiones organizativas relacionadas no solo con la FPF sino también con las entidades gubernamentales. Al millón de dólares que la federación no entregó como garantía, se sumó que desde el Gobierno no se tomaron medidas para exonerar de impuestos a este evento.

Conmebol, antes de tomar esta medida, evaluó si la Federación Peruana de Fútbol había resuelto temas como la seguridad para el desarrollo correcto del espectáculo. La dirigencia de la entidad no quiere que se repitan incidentes como el ocurrido en la última final de la Copa Sudamericana entre Flamengo e Independiente y, peor aun, lo que se vivió en la definición de la Libertadores en el estadio de River Plate.

—Falta de interés—

“La verdad es que no estábamos avanzando con Perú. Te cito un ejemplo, para coordinar la final de la Libertadores ya hemos tenido tres reuniones con Chile y, en una de ellas, estuvo el presidente Sebastián Piñera”, agrega Belloso en comunicación telefónica desde Asunción.

Este dirigente ha visitado varias veces el Perú, incluso durante la gestión anterior de Edwin Oviedo. El directivo de Conmebol es consciente de que la transición de poderes en Videna arrastra un problema económico que también fue determinante para despojar a Lima de la definición de la Copa Sudamericana, programada para el 9 de noviembre.

Sobre las investigaciones de la Comisión de Control de Conmebol –por el caso de la reventa de entradas–, Belloso explicó que esta entidad es autónoma y quedó acéfala hace dos meses. Recién se están comenzando a hacer las pesquisas y citarán directamente a los involucrados.

En tanto, Agustín Lozano, presidente en funciones de la FPF, reconoció en Canal N que la federación no está en condiciones de organizar este tipo de eventos. “El secretario anterior [Juan Matute] nunca me informó de cómo era la situación de la final única. Conmebol, cuando me informa de este tema, se da cuenta de que eran cosas que no íbamos a resolver de la noche a la mañana y no voy a asumir una responsabilidad para la cual no estamos preparados”, explicó.

La federación ha definido como prioridades en el corto plazo garantizar el trabajo de la selección de mayores y apoyar logísticamente al plan de menores. Primero se busca resolver los temas internos, antes de asumir cualquier responsabilidad en el contexto internacional.