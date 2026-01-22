“La Federación fue muy dura para exigirnos, pero poco leal para defendernos”: Ricardo Bettocchi sobre la deuda de 1190 Sports con los clubes de Liga 1

Pocas personas velan por un mejor fútbol peruano como Ricardo Bettocchi, el administrador de Melgar, quien siempre va de frente, no elude y responde cuando ‘atacan’ los derechos del equipo rojinegro, así como el futuro del campeonato. En entrevista con El Comercio, el directivo enfatiza sobre la deuda de 1190 Sports con el club, las recientes declaraciones de Freddy Ames, así como otros temas concernientes a la Liga 1. Aquí su palabra.

- Ricardo, ¿a cuánto asciende actualmente la deuda de 1190 Sports con Melgar?

En todas las entrevistas que di, siempre dije casi 3 millones. está desagregado entre los meses que nos deben del 2023 y el bono de infraestructura. Freddy Ames ha salido a tratar de quitarle validez a la deuda del bono de infraestructura, más allá de que Agustín Lozano declaró que nos iban a pagar en todas las entrevistas que ha dado. Entonces, es un poco inconsistente, pero esa situación aparentemente es normal en la Federación.

-Precisamente, Freddy Ames, quien ha solicitado los 50 mil soles de derecho de entrada al torneo…

Es bien simple. Para Freddy Ames es importante los 50 miles que no quiere que su equipo pague, pero no es importante los casi 3 millones de dólares que le deben a Melgar. Lo más importante que se olvida es que él, al ser director de la Federación, tiene que velar por el bien de sus miembros. Yo entiendo lo que pasa, él está confundido ahora, dado que no representa a un club. Él se sienta en el directorio, sin que su club esté en la asamblea, pues se fue a la Liga 3.

Entonces, si bien es cierto por decencia otras personas hubiesen renunciado, él se ha puesto a hablar hasta de la calidad del entrenador y se ha puesto a disparar una serie de cosas que demuestra que muchos de los directores de la Federación, espero que no todos, están completamente ajenos a la realidad.

Antes, el señor Ames era un personaje muy respetable cuando salía a exponer todos los problemas que tenía su equipo en Segunda. Lo invitaron al directorio y su mensaje es completamente otro.

-Está el caso, por ejemplo, de la Unidad Técnica de Menores que recomendó que la Liga 1 debió seguir contando con 6 extranjeros, pero el Directorio aprobó el aumento a 7.

Sí, pero la Federación no tiene la responsabilidad total de ello. Había una votación entre los clubes en la que la mayoría votó a favor de subir a siete extranjeros. En Melgar, en nuestra posición, no estábamos de acuerdo en subir a siete por dos situaciones: creíamos que seis era un número más que suficiente y porque es un tema que ha venido dándose en los últimos años, desde que el torneo pertenecía a la Federación, que era imponer con poco tiempo de anticipación. Estamos hablando de correcciones al reglamento a dos semanas de que empiece el torneo.

En un torneo profesional, que es lo que más molesta, que uno haga hincapié en cosas que son profesionales y que ellos no hacen. Nosotros deberíamos tener planteado un objetivo claro de cuál es la cantidad de extranjeros, por ejemplo, que queremos en el torneo, pero evaluados desde el punto de vista técnico, tomando en cuenta lo que dicen las áreas técnicas de la Federación y lo que dicen los clubes. Y a ese objetivo, tú tienes que llegar escalonando año tras año. Tú no puedes cambiar esto 15 minutos antes de que comience el torneo.

Los clubes que somos profesionales y que tenemos una organización que se maneja a mediano plazo, tenemos contratos largos y proyecciones largas, porque vas viendo qué cosa tienes en el plantel, qué cosa necesitas contratar de afuera y también qué jugadores jóvenes vas a tener para ocupar ciertas posiciones. En el fútbol, esto se llama líneas de sucesión.

El conjunto arequipeño es uno de los equipos peruanos que ha alzado su voz de protesta en contra de 1190 Sports.

-¿En qué otros puntos no están de acuerdo los clubes, como Melgar, con la propuesta del nuevo torneo?

Nosotros no estuvimos de acuerdo con el tema de subir a siete extranjeros, pero eso se tocó con los clubes. Solo cuatro equipos votamos en contra, que decíamos que debíamos quedarnos en seis. Tampoco estuvimos a favor de las cargas que querían meterle a nueva liga. Te explico. La Federación está soltando la liga y se la está dando a los clubes, ¿de acuerdo? Para que los clubes la manejen y esto va en línea con lo que dijo Álvaro Barco, se les ha pasado la liga a los clubes con el problema de los contratos de televisión.

Con el problema de los contratos de televisión, con el problema de distribución y retrasos de casi 70 días en los pagos, te genera un problema de salud financiera. Pero también se han incrementado todas las cargas en que los clubes deben pagar para que la liga funcione.

-¿Cuáles son?

Primero, pidieron 30 mil dólares de inscripción, que hasta el año pasado no existía. Porque esto no es un torneo de intercolegios, es fútbol profesional peruano. Necesitaban 30 mil dólares por club para funcionar, cosa que los clubes -obviamente- no hemos estado de acuerdo y hemos negociado a la baja, pero eso fue lo que pidieron inicialmente.

Lo segundo, que es algo que nosotros ya tenemos preestablecido en el Perú y que creemos que es normal y que está bien, es que todos los clubes le paguemos el 10% a la Federación de los contratos de televisión, y ahora se lo tenemos que ceder a la liga para que el torneo funcione. Si tú llamas a clubes de Argentina, Uruguay, Chile o de cualquier país de Sudamérica, no ceden absolutamente nada de sus contratos de televisión. Acá todos nosotros pagamos el 10%.

El tercero es que además nos cargan el 5% del porcentaje de las taquillas, o sea, de la cantidad de personas que tú llevas al estadio, el 5% tienes que dárselo a la liga. Hasta el año pasado era 3%. Lo han tenido que subir a cinco para que la liga pueda funcionar. En Sudamérica, debes tener 70% de los países de los que no dan absolutamente nada de las taquillas. Me parece que Bolivia es el más alto, que paga 3% de taquillas.

El penúltimo es que, además, querían grabar cada entrada con 2 soles. Entonces, a la taquilla y a la asistencia del estadio, no solo era el 30% de la taquilla total, sino 2 soles por entrada.

Si tú cobras 10 soles en la popular, perdías el 20%. Si cobras 20 soles en Oriente, perdías el 10%. A ese nivel querían subirlo también. Y eso te habla exclusivamente de la necesidad que tenía la liga de armar un presupuesto que le habían dado sin ningún arma.

La última es la forma en la que se demuestra cómo funciona el fútbol en el Perú. Nos pedían 150 entradas para zona preferencial para todos los partidos de local: 150 entradas. En un fútbol que obviamente está salpicado con denuncias de reventa de entradas. Si tú te das el tiempo de llamar a los otros países de Sudamérica, todo lo que te decimos, no se carga.

Ricardo Bettochi es administrador de Melgar desde el 2019. (Foto: Melgar)

-Saliendo del tema económico, ¿de que manera se tratará el tema de infraestructura?

Es un punto en que la fiscalización ha retrocedido mucho. ¿Qué pasaba cuando esto era mejor antes? No te hablo solo de los estadios, te hablo en general. Tú tenías reglamentos que te exigían profesionalizarte en todo sentido. El reglamento de licencias tenía una serie de brazos en el que no solo te obligaba desde lo económico financiero a pagar al día, a cumplir con tus impuestos, sino desde el punto de vista deportivo a tener una estructura robusta de profesionales, para que tú puedas tener un club a todo nivel, no solo como equipo profesional, sino hacia abajo en menores. Desde el punto de vista de infraestructura, también te exigía que los sitios de entrenamiento, sino tenías propio, tenías que alquilar sitios que sean correctos, que tu estadio funcione de manera correcta. Entonces, tenías un reglamento que te exigía una serie de mejoras y te ponía plazos en el tiempo. Hoy día no solo no tienes un reglamento que te exija cosas, sino que, por el otro lado, las pocas cosas que se exigen en el reglamento, no se cumplen. Entonces, tienes un doble problema: uno de reglamento y otro de cumplimiento.

Nosotros lo que pedimos en esta reunión -que tuvimos hace unas semanas- es que antes había una comisión de infraestructura. La Comisión de Infraestructura la conformaban una serie de personas multitareas que iban y revisaban toda la infraestructura de todos los equipos. Hoy la comisión no existe, se ha desarmado la comisión de infraestructura. Entonces, de esta forma, no vas a tener una mejora en el largo plazo y lo que ves es que no hay ninguna intención de inversión de manera de parte de la mayoría de los clubes.

-Unos contados…

¿Cuántos escenarios cumplen lo que se pide en el reglamento para participar en torneos Conmebol? En Lima, tienes el Nacional, el Monumental, Matute y debe ser que el estadio del Callao, que cuenta con una nueva luz. Tienes cuatro. En el norte, solo el estadio de Trujillo. En el sur, tienes un poco mejor la situación. El estadio de Arequipa cumple todo. En Cusco, el estadio cumple todo. En Juliaca, se había se le había hecho el mantenimiento y todo lo necesario para que cumpla para la Copa Libertadores. Y en el centro el único que cumple y con varias restricciones es el de Huancayo. Entonces, te encuentras con muchos estadios que ni siquiera tienen luz, lo que te amarra todas las posibilidades de la rotación de programaciones de partido y después no tienen las mínimas condiciones que te piden. Entonces, es bien simple, hay cosas que se aprueban en el Perú que no se aprobarían en otro lado.

-¿Cómo cree en ese sentido que el fútbol peruano debería o reformarse?

En los últimos años, hemos tenido un retroceso en el tema de los pagos de televisión. Ahora, hay una comisión tratando de solucionarlo. Ojalá se puede llegar a buen puerto y se solucione, porque es la única forma en la que tú puedes empezar a exigirle una mejora a los clubes. Si tú no le pagas al día a los clubes, no le puedes exigir a los clubes que hagan absolutamente nada. Empiezas a empezar a poner barreras de entrada al fútbol de Primera División, que es lo primero que debería pasar. No debería pasar que una lista de 18 jugadores puede llegar a Primera División sin tener absolutamente ninguna espalda. Creo que es indispens able que esto se solucione para que los clubes tengan predictibilidad financiera y, con esa predictibilidad, se exijan cosas.

-El campeonato empieza en unos días, ¿qué medidas tomará -como Melgar- con esa deuda?

El contrato inicial entre la Federación y la empresa televisora se firmó sin conocimiento de los clubes. Nadie tenía acceso al detalle de lo que estaba pasando. Es más, hoy día, en el directorio de la Federación, ellos dicen tampoco habían visto el detalle. Le terminan echando la culpa a las dos o tres personas que estuvieron manejando la negociación en ese momento. Ese contrato debería ser inválido por el nivel de desbalance que existe entre una parte y la otra. ¿Quién desde el lado de la Federación pudo aceptar ese tipo de cosas? Eso es una locura.

Fuera de la cantidad de amarres que tiene este contrato, porque nos estamos enterando que no es un solo contrato, sino que hay tres o cuatro contratos que están entrelazados, todo armado para que sea difícil de romper. A partir de ahí, ¿cómo se puede romper ese contrato con tanto incumplimiento? El único ámbito en el que se puede romper se llama Comité de Dirección. ¿Qué es el comité de dirección? Es una comisión formada por cinco clubes y por dos miembros de la empresa televisora. Para que el contrato se te pueda romper, necesitas tener -por lo menos- el 50% de los votos o más, o sea, cuatro de los siete, pero que uno de esos cuatro sea de la empresa televisora. ¿Quién, desde el lado de la Federación, desde el fútbol, desde los clubes, podría haber aceptado de manera transparente y profesional una cláusula de ese tipo? Entonces, ¿qué se puede esperar frente a eso? Muy poco.

-Yendo a la deuda…

Cuando ya pasamos a nuestra deuda, a nosotros no se nos pagó absolutamente nada del año 2023 en el que transmitieron todos nuestros partidos.

Cuando la Federación nos emplaza a que firmemos el documento para participar en el 2024 y nosotros le dijimos “no queremos”, la Federación nos dice que “si tú no te adhieres al contrato de televisión, no vas a poder jugar ni la Liga ni en la Copa Libertadores.” Eso está por escrito y firmado por la Secretaría General de la Federación.

Ante ese documento, tuvimos que aceptar adherirnos a ese contrato en el 2024. En ese momento nosotros, le decimos a la Federación, “ok, no vamos a tener que adherir porque nos estás obligando a adherirnos, ¿cómo hacemos con el 2023? No nos han pagado un dólar”.

En ese momento se firma un reconocimiento de deuda que tuvo que firmarse entre la Federación, la empresa televisora y nosotros (Melgar) como afectado, pero no como miembro de ese contrato, dado que la relación comercial existe entre la Federación y la empresa televisora. Sin embargo, en ese documento inicial, casi que no nos dejaron poner ninguna penalidad.

Nosotros no podíamos pedir intereses moratorios, no podíamos poner multas. Son situaciones privadas, pero tenemos toda la documentación para respaldarlo. En este momento, el presidente del Comité de Dirección de ese momento, que era Joel Raffo, nos dijo que nos iban a pagar todo lo que nos debían. Firmamos el documento y vimos que no nos iban a pagar todo lo que nos debían, sino que nos mandaron un cronograma de pagos.

Ese cronograma se dejó de pagar después de la primera o segunda cuota, si no me equivoco. Ellos han firmado un documento en junio del 2024 en el que simplemente han mirado para otro lado y han dejado de pagarlo y vamos más de un año y medio.

Los altos ejecutivos de esta empresa televisora se han sentado en algún momento con todos los clubes, han reconocido de manera verbal frente a todos los clubes ante pregunta mía por qué no los pagaban y la respuesta fue estamos en deuda con ustedes.

-Claro, pero ¿qué medidas -por ejemplo- pueden tomar porque pasa el tiempo y no se paga?

Desde el primer momento, nosotros le hemos exigido intervención a la Federación. La exigimos porque la FPF es la que firma el contrato madre con 1190, no nosotros. Y la Federación es la que debería de ponerse del lado de nosotros. Así como la Federación fue muy dura en el inicio del 2023, de obligarnos a todos a firmar para que nos tengamos que adherir a este nuevo proceso de contrato con derecho de televisión, así debería haber sido igual de dura para defender a uno de sus miembros que es Melgar, cuando le tienen una deuda de ese tamaño.

La Federación fue muy dura para exigirnos, pero ha sido ha sido poco leal en el momento de pelear esta deuda a favor de nosotros. En la reunión de hace algunas semanas, hemos tenido la solidaridad de la mayoría de los clubes para que se cambie el artículo en el reglamento en el que las cámaras de televisión no van a poder entrar a los estadios en la medida en la que la empresa nos deba.

-¿Tomando la cuenta la situación de hoy, más allá de que a Melgar le paguen a 30 días como al resto de clubes, ustedes no dejarían el ingreso de cámaras porque hay una deuda anterior?

Nosotros estaríamos en potestad de hacerlo. Este cambio en el reglamento nos da la potestad de hacerlo. Entiendo, como te digo, que hay un proceso de reconocimiento y pago de la deuda que está habiendo con todos los clubes. La última cuota de televisión que le han pagado a los clubes ha sido la de octubre. Según el contrato, las fechas de pago son los 20. Entonces, hoy día se está pagando con 70 días de retraso. Entiendo que esta intención entre el Comité de Dirección nuevo y 1190, y con intervención también de la Federación, es que se empiece a pagar al día y que tenga tengan un retraso máximo -sin penalidades- de 30 días. Esta es la intención.

-¿Y la deuda con Melgar?

Obviamente, nosotros le hemos manifestado al Comité de Dirección, a su presidente y a los miembros que esto debe incluir la deuda de Melgar, si no, el tema político sería muy obvio.

-¿Qué opinión te deja la palabra del presidente de la FPF que pedía a todos los clubes estar unidos, tomando en cuenta que aún se pagan estas cuotas de la deuda?

Lo que te puedo responder es que, si esta deuda de un año entero de derechos de televisión se la debieran a otros clubes, estoy seguro que la FPF trabajaría de manera diferente . Estoy seguro que ya se hubiese exigido que se pague. Lo que nosotros creemos es que nuestra posición contraria hace que la FPF no nos apoye en absolutamente nada. La Federación habla despectivamente del club en las reuniones de directorio que tienen y eso nos enteramos en el instante, el fútbol es muy chico. ¿Qué les molesta? ¿Qué tengamos un club que puede funcionar? ¿Qué puede funcionar de manera profesional? ¿Qué es el que más ha crecido en los últimos 15 años? ¿Qué tengamos participación en torneos internacionales todos los años? ¿Qué tengamos jugadores en todas las selecciones masculinas y femeninas desde menores hasta mayores? Entonces, eso también de repente le molesta mucho a la Federación. Estoy seguro que están buscando la manera de cómo encontrarnos algo para exponerlo.

La prioridad de la Federación hoy día está basada en situaciones políticas, ¿Hay miembros en el directorio de Universitario? ¿Alianza? ¿Cristal? ¿Melgar? ¿Cienciano? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo más simple y normal es que una Federación deba sentarse con los principales actores y decirles, “¿Cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para mejorar las cosas?” Pero hoy día, después de ver los comunicados que saca la Federación, te das cuenta y nos parece eso que no están relacionados con la realidad.

-Ellos creen que todo está bien…

Después de ver de situaciones y personajes que distorsionaban la relación entre los clubes, Melgar, Universitario, Alianza, Cristal, Cienciano y Boys, todos los clubes más representativos del fútbol, votaron exactamente de la misma forma, lo que significa que sí puede haber un frente que sea este responsable de que mejore todo el fútbol. Si tú tienes en una votación que los clubes más importantes, que hasta hace pocos meses no podían ni conversar y hoy pueden votar todos a favor de lo mismo, Siento que algo podría pasar, algo bueno podría pasar. Y ojalá sea así.

-Por otro lado, ¿cómo ves la situación en cuánto a la Liga 3 y Sub18?

El Sub-18 es un torneo que está subvencionado por FIFA por 5 años. Por las cosas hay que decirlas claras, está subvencionada por FIFA por 5 años. El torneo comenzó en junio y duró cinco meses, cuando debería ser un campeonato que dure 10 meses. El fútbol profesional dura 10 meses al año. Tienes un mes un mes de preparación o de pretemporada, un mes de vacaciones y tienes 10 meses de competencia. Está en todos lados, menos acá, ¿no?

Y después, en el tema del femenino y la Liga 2, va a depender un poco de lo que pase con la Liga 1, porque como te digo, se han pasado la organización de los torneos a la Liga de fútbol Profesional, que en estricto somos los clubes y la Primera División que subvencionan los torneos de Segunda y Femenino. Entonces, lo que hemos estado empezando a ver es que esas proyecciones estén armadas para cuánto vamos a subvencionar y, sobre todo, que los gastos en esos dos torneos sean eficientes. No creo que sea mucho después del inicio del torneo.

-Finalmente, ¿cómo va la pretemporada con Melgar y los retos para el 2026?

Como club, nosotros tenemos la obligación de competir en todos los campeonatos que estamos participando. En cuanto a la Liga 1, el objetivo siempre es campeonar. Juan Reynoso no es un técnico que esté en el club para para buscar una clasificación internacional. Obviamente, el objetivo es campeonar y estamos trabajando para eso.

