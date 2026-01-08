Clubes vs. 1190 Sports: cinco respuestas para entender el nuevo lío por los derechos de TV que amenaza la Liga 1 y la posición de la FPF

Si se aprueba lo acordado, la crisis podría incrementarse. Los clubes están decididos a sostener su posición. La FPF tiene la intención de aprobar lo acordardo por los equipos. Y 1190 confía en la proyección y consolidación del proyecto. ¿Qué va a pasar con el fútbol peruano? ¿Se retrasará el inicio de la Liga 1? ¿Cómo surgió este problema? Aquí, cinco respuestas para entender el conflicto que golpea a nuestro balompié.

1. ¿De dónde viene la deuda con Melgar?

La medida de fuerza acordada por los clubes también tiene mucho que ver con la deuda que 1190 mantiene con Melgar. El club arequipeño, mediante el administrador Ricardo Bettocchi, denunció que el operador no le paga lo correspondiente a 2023 por los derechos de TV ni tampoco el monto destinado a infraestructura (500 mil dólares). ¿Por qué?

Desde el inicio, Melgar siempre ha tenido una posición contraria al modelo de negocio, pues considera que no beneficia a los clubes. “El 100% de riesgo lo asumimos nosotros”, cuenta Bettocchi. Sin embargo, no se ha regularizado su situación cuando todo empezó e incluso los demás clubes sí cobraron lo correspondiente al 2023.

En 2024, 1190 se comprometió a pagarle en 10 cuotas la deuda del año anterior. Firmaron un documento y se pensó que todo se iba a regularizar, pero la promesa quedó en letra muerta. Solo se abonaron dos cuotas y después ya no más. Por ello, Melgar demandó a 1190 y la FPF e inició un proceso de arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) por incumplimiento de contrato. El problema aún no ha sido resuelto.

Ricardo Bettocchi reclamó a 1190 Sports por falta de pagos a Melgar. (Foto: Composición)

2. ¿Por qué 1190 paga con retraso a los clubes?

1190 convirtió la excepción en regla. En un principio (2023), el acuerdo era pagar mensualmente a los clubes; pero la situación cambió por promesas que no se cumplieron de parte de la FPF, encargada de dar institucionalidad. ¿Qué pasó? Según el operador, la Federación incumplió dos cosas: primero, tener a todos los clubes alineados a este nuevo modelo y; segundo, aumentar el número determinado de clubes (casos Ayacucho FC y Binacional). Esto, “afectó la proyección de los ingresos”.

Tras no cumplirse lo básico, para que el modelo sobreviva en el tiempo, era necesario pagar con ese desfase de 60 días, un recurso que está especificado en el contrato firmado entre 1190 y la FPF. Esto en un principio era una excepción, pero terminó convirtiéndose en regla para que “el negocio funcione” de acuerdo al operador. Y los clubes, claro está, son los más afectados, porque la gran mayoría depende de estos ingresos para cumplir con sus obligaciones.

El contrato le permite a 1190 pagar a los clubes hasta 60 días después. Lo que buscan los clubes es, precisamente, cambiar eso; pero el camino para lograrlo es complicado. Lo que hoy existe es una medida de presión para empezar el campeonato 2026 sin deudas pendientes.

3. ⁠¿Cuál es la posición de la FPF?

La FPF tendrá reunión de directorio este jueves en la Videna y allí evaluará lo establecido por los clubes en los acuerdos del día martes 6 de este mes. El Comercio pudo conocer que la intención de la Federación es respaldar la demanda de los clubes y exigir a 1190 el pago de todas las deudas pendientes antes de empezar la Liga 1 de este año.

Como se sabe, los clubes acordaron eliminar el artículo del reglamento que obligaba a que el equipo local permita el ingreso de las cámaras de 1190 a los escenarios deportivos. Es más, si el operador no se pone al día con las deudas, no se le dará luz verde a la transmisión de su respectivos partidos.

Esta medida de fuerza, si se aprueba, busca que los clubes puedan cobrar a tiempo por los derechos de TV, pero a la vez alimenta la tensión entre la FPF y 1190. Eso sí, hay penalidades y mucha inversión económica de por medio.

4. ⁠¿Qué cambia con el ingreso de la U al modelo de 1190?

Luego de finalizar contrato con el Consorcio, los derechos de TV de Universitario y Sport Boys forman parte de la FPF y con eso ya todos los clubes están alineados en el mismo sentido. Para 1190, esto representa una oportunidad para hacer viable el modelo de negocio y tener una proyección positiva desde que empezó su apuesta por el fútbol peruano.

Tras un 2023 y 2024 de pérdidas y un 2025 de resistencia, 1190 proyecta cifras en azul hacia fines del 2026 e inicios del 2027 con la inclusión de Universitario. La normalización del negocio implica mejores ganancias para la empresa y, por consiguiente, también para los clubes. Eso sí, no se animaron a dar cifras en concreto.

5. ¿Hay riesgo de que se retrase la Liga 1?

Sí, existe una posibilidad y no es el escenario ideal. Este vienes 9 se realizará el sorteo del fixture de la Liga 1 2026; mientras que el incio del campeonato está previsto para el 30 de enero. Si todo marcha bien y se encuentra una solución al problema, las fechas se mantendrán y el calendario no se verá motidificado. Caso contrario, sería improvisar sobre la marcha.

Los clubes están decididos a mantener su medida de fuerza para que 1190 cumpla con los pagos pendientes y la FPF planea respaldarlos en su directorio de este jueves. Por su parte, el operador descartó que haya tenido una comunicación directa con los clubes y cree en el modelo de negocio asociativo. ¿Qué pasará? La novela continúa.

Por lo pronto, ayer 1190 Sports se pronunció a través del abogado Julio García, asesor de asuntos corporativos de 1190 Sports, quien señaló que están en conversaciones para terminar con el desfase de pagos y empezar de la mejor manera la temporada 2026.

“Estamos trabajando por las vías institucionales, esto es el comité de dirección, una solución que ya se ha alcanzado, ya hemos acordado todo lo correspondiente al pago de este despacho de 60 días, que dicho, es importante mencionarlo, está permitido por un contrato, pero que se va a resolver en los próximos días ya”, contó García.

“Lo estamos resolviendo, no va a haber más desfase, el campeonato empezará en el tiempo acordado”, añadió.