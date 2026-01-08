Rogger Fernández
Clubes vs. 1190 Sports: cinco respuestas para entender el nuevo lío por los derechos de TV que amenaza la Liga 1 y la posición de la FPF
El fútbol peruano vive momentos de tensión. Los clubes de la Liga 1 acordaron una medida de fuerza para exigir a 1190 el pago de la deuda por derechos de TV; caso contrario, no se permitirá el ingreso de las cámaras de televisión para transmitir los partidos este año. Esa posición sería respaldada por el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que sesionará este jueves 8 en las instalaciones de la Videna.

