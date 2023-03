El día de ayer hubo un conversatorio en la Videna en el cual la FPF expuso su posición respecto a la batalla de los derechos de TV que se está dando en el fútbol peruano. En diálogo con varios medios, los directivos mostraron su preocupación por cómo ha escalado esta lucha. Y por lo que se entiende, hoy solo ven una salida.

Explican que toman la postura que puede ser vista como prepotente por defender el contrato con 1190 Sports, y se refieren a la postergación de tres encuentros del último fin de semana (Binacional-Cristal, Alianza Lima -Vallejo y Melgar-Boys). ¿Por qué decidieron postergar? La respuesta a la pregunta de Deporte Total fue clara. Existe el riesgo de que si no se respeta el convenio con 1190 Sports de tener a 15 equipos en su parrilla, y entre ellos a Alianza Lima, estos puedan dar por finalizado el contrato y así dejar a 10 equipos sin TV. Así, el campeonato podría llegar a su fin por la falta de ingresos.

A lo que apunta la FPF es que los clubes opositores entiendan que el modelo societario es el que permite el crecimiento del fútbol peruano en forma general a largo plazo, cuando se sumen más señales a la transmisión, incluso Movistar, que hoy domina el 60% de la televisión de paga en el Perú.

La otra postura Gol Perú responde a la FPF: “Está enfocada en adueñarse de los derechos televisivos”. Fuente: Gol Perú

Una de las soluciones que se plantean de manera alternativa en el imaginario del hincha es que se abra la parrilla a los dos operadores, 1190 Sports y Gol Perú, pero en el seno de la FPF aseguran que ese formato no es rentable y que hoy no ayudaría al crecimiento del fútbol peruano como lo tienen planeado.

La brecha que existe entre los clubes que más y menos ganan es de 7 a 1, y su plan es reducirla a 3,5 para que los clubes chicos tengan posibilidad de ser más competitivos. Para esto, el modelo de rentabilidad que ofrece este nuevo modelo es que sean los mismos clubes los que decidan cómo repartir las ganancias que se vayan generando. Como se sabe, el 70% de las utilidades que se generen se repartirán a los clubes. Este dinero está en un fideicomiso que integran cinco miembros de clubes y dos de 1190 Sports y serán ellos lo que determinen cómo repartir lo generado.

Programación, Liga 1 2023: partidos, horarios y canales de la fecha 7 https://t.co/3rPUV5HXLX — Deporte Total (@dt_elcomercio) March 1, 2023

Cambios

De otro lado, se viene cuestionando los cambios al reglamento que planea hacer la FPF en su directorio de mañana viernes. DT pudo saber que se está pensando detallar las sanciones para los clubes que no permitan la transmisión de sus partidos. ¿Cuáles serán?Aún no se conocen, pero apuntan a tener claro que no garantizar el trabajo de 1190 Sports debe ser penalizado.

Este fin de semana Cusco FC y Cienciano tienen partidos de local, por lo que serán los primeros clubes que deben reaccionar a los cambios que se produzcan.

Se sabe que la postura de ambos lados, tanto de la FPF como de los clubes, es no dar su brazo a torcer. Las instituciones defienden sus renovaciones con el Consorcio, mientras que la FPF se apoya en que son dueños de los derechos y, por tanto, todos deben ser parte del plan asociativo que proponen.

--