Julio César Uribe vivió un momento de terror este miércoles 3 de septiembre. El ‘Diamante’ fue interceptado por supuestos hinchas de Sporting Cristal, insultado y agredido en plena vía pública.

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado en donde se solidariza con el director general de fútbol de Sporting Cristal e instó a las autoridades a identificar a los responsables para la sanción correspondiente.

“La Federación Peruana de Futbol (FPF) rechaza categóricamente los actos de violencia sufridos por Julio Cesar Uribe, actual Director de Futbol del Club Sporting Cristal y, principalmente, figura histórica de la Selección Peruana y uno de los mayores referentes del futbol nacional”, inicia el comunicado.

𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑭𝑷𝑭 📝 pic.twitter.com/8EowsvUAsZ — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 3, 2026

“Ninguna diferencia, crítica o disconformidad vinculada al fútbol puede justificar una agresión, amenaza o acto de intimidación contra una persona. El fútbol debe ser siempre un espacio de encuentro, competencia y pasión, dentro de los límites indispensables del respeto y la convivencia”, continúa.

Asimismo, el ente rector del fútbol peruano solicitó a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para identificar a los agresores.

“La FPF solicita a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de estos lamentables hechos”, instó.

La FPF, además, reconoció la carrera de Julio César Uribe en el fútbol peruano en sus diferentes facetas, pero sobre todo con la camiseta de ‘La Bicolor’.

“Julio César Uribe representa una parte importante de la historia de nuestro fútbol. Su trayectoria, tanto con la camiseta nacional como a lo largo de su carrera profesional, merece el reconocimiento y respeto de toda la comunidad futbolística. Desde la FPF expresamos nuestra solidaridad con el y rechazamos cualquier forma de violencia contra quienes integran el fútbol peruano”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento ocurre en un momento deportivo complicado para Sporting Cristal, que viene de caer 1-0 ante Sport Boys y atraviesa cuestionamientos por sus resultados.