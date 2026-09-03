La Federación Peruana de Fútbol condenó la agresión que se perpetró sobre Julio César Uribe, uno de los mayores referentes de la selección peruana. (Foto: Ubaldo Villalobos/Depor)
La Federación Peruana de Fútbol condenó la agresión que se perpetró sobre Julio César Uribe, uno de los mayores referentes de la selección peruana. (Foto: Ubaldo Villalobos/Depor)
Por Redacción EC

Julio César Uribe vivió un momento de terror este miércoles 3 de septiembre. El ‘Diamante’ fue interceptado por supuestos hinchas de Sporting Cristal, insultado y agredido en plena vía pública.

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