“Se prohibirá el ingreso de la TV”: la radical medida de los clubes, hartos de deudas y la respuesta de 1190 Sports ante una nueva crisis en la Liga 1
La problemática en torno a los derechos de televisión suma un capítulo más. La Liga de Fútbol Profesional (LFP), en reunión realizada este martes 6 de enero, acordó una serie de medidas para afrontar la Liga 1 2026. Entre ellas, la más importante fue la de prohibir el ingreso de las cámaras de transmisión a los estadios hasta que 1190 Sports se ponga al día en los pagos.

