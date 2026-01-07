“Se prohibirá el ingreso de la TV”: la radical medida de los clubes, hartos de deudas y la respuesta de 1190 Sports ante una nueva crisis en la Liga 1

Como se sabe, existe un artículo en el reglamento que obligaba a que el equipo local permita el ingreso de las cámaras de L1 MAX (señal que transmite los partidos de la Liga 1) al estadio. No obstante, a partir de esta temporada, el requerimiento es otro. Los clubes exigen que no haya deudas pendientes, incluyendo las de Melgar y Cienciano, y que el cobro por concepto de derechos de TV sea cada 30 días.

El Comercio pudo conocer que el acuerdo de los clubes tiene el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y será aprobado en el directorio que se llevará a cabo este jueves 8 en la Videna. Con ello, se abrirá un nuevo escenario de conflicto con 1190, pues la empresa, de acuerdo al contrato firmado con la propia FPF, tiene la facultad de pagar hasta 60 días después.

La presión de los clubes y la posición de la FPF

No es novedad que el problema por los derechos de TV afecta a los clubes, sobre todo a los más pequeños que dependen de los ingresos por este concepto para armar sus planteles e iniciar la pretemporada. El tema es que 1190 paga hasta 60 días después e incluso, según versión de los equipos, excede este máximo permitido.

Hasta hoy, los clubes han recibido el pago del mes de octubre. El 20 de enero se les aboraría lo correspondiente a noviembre y así sucesivamente, porque está dentro del plazo establecido. Y a eso se suma los pagos pendientes a Melgar por conceptos del 2023. Al ‘Dominó’ solo se le abonó los dos primeros meses y luego ya no. Por eso, la medida de fuerza busca dar un giro de 180º.

“Se va a prohibir el ingreso de la TV. Hemos decidido tomar esta medida porque es la única manera de presionar”, nos cuentan desde los clubes que asistieron a la reunión este martes. Y al gozar con el aval de la FPF, ya no habrá posibles W.O., como sucedió en 2023 con Alianza Lima y otros equipos.

Ricardo Bettocchi reclamó a 1190 Sports por falta de pagos a Melgar. (Foto: Composición)

En aquella ocasión, Alianza -que ya había impedido el ingreso de las camáras de 1190 a Matute en el partido contra Boys- no se presentó al Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal y sumó su primer W.O. Tras ello, la FPF cambió el reglamento y dispuso declarar perdedor por W.O. a los clubes que no permitan el ingreso de la TV. Alianza, obligado por la situación, modificó su posición para evitar un posible descenso.

Pero el escenario ya cambió. El reglamento lo hace la LFP, que está conformada por los clubes, y es aprobado por la FPF en directorio. Además, la Federación está del lado de los clubes y presiona a 1190 a cumplir con los pagos pendientes. Es más, puso como condición a la actual operadora que no haya deuda pendiente para arrancar el campeonato 2026.

Derechos de TV: ¿qué dice 1190 Sports?

El Comercio pudo contactarse con 1190 para conocer su posición respecto a la demanda de los clubes y el retraso de pagos por el concepto de derechos de TV. Al respecto, la empresa negó que haya tenido un acercamiento directo con los equipos y resaltó al 2026 como un año de crecimiento para el modelo asociativo en el que confían.

“No hemos recibido ninguna comunicación formal por parte de los clubes sobre los temas que se mencionan. Hay que recordar que 1190 Sports viene desarrollando desde el 2023 una apuesta de largo plazo para el fútbol peruano, con un modelo asociativo que ha permitido avanzar en profesionalización, previsibilidad y mayor alcance tanto a nivel local como internacional, y en ese sentido, el 2026 marca una nueva etapa de crecimiento y consolidación del proyecto”, aseguraron.

Más allá de eso, es evidente una desconexión entre 1190 y la FPF. Si anteriormente había tensión, hoy esa sensación es mucho más grande. Con el paso del tiempo, la incertidumbre toma su lugar y los clubes son los más perjudicados. Eso sí, el tema legal los obliga a mentenerse juntos, pues hay un contrato que se debe cumplir.

¿Se retrasa el inicio de la Liga 1?

Mientras el escenario es gaseoso, hay fechas establecidas para el inicio del campeonato 2026. De momento, este viernes 9 se realizará el sorteo del fixture de la Liga 1 y la premiación de los mejores de la temporada anterior. El evento empezará al mediodía.

El Torneo Apertura tiene como fecha de inicio el 30 de enero, aunque no se descarta un posible retraso debido a los problemas por derechos de TV. Por ahora, hay una medida de fuerza desde los clubes para cobrar puntualmente lo que les corresponde; mientras que en 1190 no hay una respuesta que cumpla satisfactoriamente con las demandas de los protagonistas. ¿Qué pasará?