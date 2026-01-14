Siete extranjeros, pero US$ 15 mil de “matrícula” y S/2 por entrada vendida: lo que se discutió, aprobó y descartó para la Liga 1 2026

Los siete extranjeros

Este último martes se realizó un nuevo directorio en la FPF para resolver los pendientes que conciernen a la realización del campeonato: en cuanto a reglas, la urgencia apuntaba a definir si finalmente se apostaría por incrementar el cupo de extranjeros a siete, uno más que en el campeonato pasado.

Inicialmente, la novedad apuntaba a que un club podía acceder a un séptimo extranjero si es que no contaba entre sus filas con un nacionalizado. Sin embargo, en la última reunión de clubes de la semana pasada, la opción de que sean siete los extranjeros sin tomar en cuenta el número de nacionalizados tomó fuerza.

Finalmente, según pudo conocer este Diario, se aprobó la opción de que los clubes cuenten con un máximo de hasta siete extranjeros en la temporada. Ello implica que no necesariamente deben iniciar el torneo con siete extranjeros, sino que pueden alcanzar el cupo máximo a lo largo del año.

En la práctica, un club podrá contar hasta con nueve extranjeros durante el año. ¿Por qué? Pues según lo acordado, un club puede contar con hasta siete extranjeros, pero puede cambiar un máximo de dos a mitad de temporada. Esto, sin importar que entre sus filas cuenten con un nacionalizado. Es decir, un total de nueve foráneos a lo largo de la temporada.

La posibilidad entonces, real, es que un club puede llegar a presentar un once en cancha con hasta 7 extranjeros y un nacionalizado, dejando lugar solo para tres futbolistas nacidos en Perú.

Actualmente son cuatro clubes los que ya cuentan con 7 extranjeros: ADT, Cienciano, Juan Pablo II y Los Chankas. Un detalle no menor: Juan Pablo II es de propiedad del presidente de la FPF: Agustín Lozano.

La cuota de inscripción

En medio del misil que significaron las declaraciones de Álvaro Barco hace unos días respecto a la situación de los clubes frente al retraso en los pagos por los derechos de la televisión de la empresa 1190 Sports, el actual gerente deportivo confirmó un dato que hasta entonces era rumor: la Liga de Fútbol Profesional había propuesto instaurar una cuota de inscripción para los clubes participantes de la Liga 1 2026.

La cuota de inscripción era un pago que ya se solía hacer por parte de los clubes cuando el torneo era organizado por la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP), que tuvo las riendas del campeonato hasta la temporada 2018.

Para este año, en el que inicia la Liga de Fútbol Profesional, cuyo presidente es Fernando Corcino, presidente del recientemente descendido Alianza Universidad de Huánuco, propuso a los clubes una cuota de inscripción de 30 mil dólares.

Así lo detalló Álvaro Barco durante sus declaraciones sobre la crisis del fútbol peruano. “Porque sino la Liga no nos hubiera

En ese entonces, la cuota no era superior a los 2 mil dólares. Luego, cuando la FPF asume la organización del torneo, esa cuota es eliminada.

“Porque legalmente les permite un contrato leonino de pagar en 120 días... porque sino la Liga no nos hubiera exigido el pago de 30 mil dólares para participar en el campeonato...”, reveló Barco.

Respecto a este punto, este Diario consultó hasta con cuatro clubes de la Liga 1 y en todos los casos confirmaron lo declarado por Barco, además de detallar que finalmente el monto se redujo a 15 mil dólares por club.

Sobre la cuota de inscripción, Jhonny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas, señaló que “no sabía, pero no es raro que paguen inscripción por participar … pasa en Liga 2 y hasta en Copa Federación".

Más propuestas y decisiones

Al pago por inscripción y la opción de tener hasta tiene extranjeros en cancha, se suman otras propuestas y decisiones para la temporada 2026.

Una de ellas es que que los clubes no estarán obligados a tener un jugador Sub 19 en la convocatoria para cada fecha. Es decir, ni en cancha ni en la banca de suplentes.

Como se recuerda, para la temporada 2025 se eliminó la bolsa de minutos, regla que obligaba a los clubes a alcanzar un determinado número de minutos por jugadores Sub 20. La regla duró 14 años, pero fue eliminada el año pasado.

Es decir, por segundo año se reduce las exigencias para fomentar la participación de juveniles en el primer equipo de los clubes.

Otro de los detalles que se puso sobre la mesa entre los clubes y la FPF fue el cobro de s/2 por entrada vendida a favor de la federación, propuesta que los clubes no estuvieron de acuerdo en aceptar.

A eso se sumaba la propuesta de subir el porcentaje de taquilla que los clubes están obligados a entregar a la FPF. Anteriormente, el porcentaje era de 3%, pero para este 2026 se negociaba elevar la cuota a 5%.

