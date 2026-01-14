Siete extranjeros, pero US$ 15 mil de “matrícula” y S/2 por entrada vendida: lo que se discutió, aprobó y descartó para la Liga 1 2026

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Siete extranjeros, pero US$ 15 mil de “matrícula” y S/2 por entrada vendida: lo que se discutió, aprobó y descartó para la Liga 1 2026Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
A poquito más de dos semanas de que inicie la Liga 1 2026, torneo que por primera vez será organizado por recientemente creada Liga de Fútbol Profesional, tras la sesión de las responsabilidades por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a las preocupaciones por las reglas de juego para la nueva temporada también se suman las de corte administrativo y financiero: desde la propuesta de siete extranjeros en cancha hasta el monto que la Liga cobraría a los clubes por participar.