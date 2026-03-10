Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Franco Coronel niega ser racista. (Foto: Alianza Atlético)
Franco Coronel niega ser racista. (Foto: Alianza Atlético)
Por Redacción EC

El jugador de Alianza Atlético de Sullana, Franco Coronel, se pronunció públicamente luego de las acusaciones de racismo que surgieron tras el último partido entre su equipo y Sporting Cristal, en el que se vio involucrado en un incidente con el futbolista Cristiano Da Silva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: