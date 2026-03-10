El jugador de Alianza Atlético de Sullana, Franco Coronel, se pronunció públicamente luego de las acusaciones de racismo que surgieron tras el último partido entre su equipo y Sporting Cristal, en el que se vio involucrado en un incidente con el futbolista Cristiano Da Silva.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Coronel aseguró que nunca tuvo un comportamiento racista durante el encuentro y que la situación se generó en medio de un intercambio de insultos dentro del campo.

“Después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano Da Silva”, señaló el futbolista.

En su descargo, el jugador explicó que su reacción se dio luego de que, según afirma, el futbolista rival profiriera insultos dirigidos hacia su madre.

Franco Coronel se pronunció tras la polémica.

“Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: ‘Das asco’. Sin taparme la boca ni nada por el estilo”, sostuvo.

Coronel también rechazó que haya utilizado alguna expresión por la cual se le acusa y aseguró que ese tipo de lenguaje no forma parte de su manera de expresarse.

“De hecho, la palabra que se me acusa no pertenece a mi vocabulario ni por uso ni por costumbre. Desde mi lugar pido disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente”, añadió.

El futbolista de Alianza Atlético también agradeció el respaldo recibido por parte de los hinchas de Sullana en medio de la polémica.