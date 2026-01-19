El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro se mostró conforme con el desempeño del equipo durante su participación en la Serie Río de la Plata, disputada en Montevideo Uruguay.

Más allá de las dos primeras derrotas y el último triunfo del equipo frente a Colo Colo, Navarro destacó que se cumplió con el objetivo que se habían propuesto en tienda íntima, en especial lo que buscaba el cuerpo técnico.

“Al margen del triunfo, lo importante era lo que se había planificado. Ha sido una pretemporada excelente que ha permitido que estén todos juntos, pero el trabajo creo que ha sido muy bien planificado”, dijo a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

"Lo importante era lo que se había planificado. Ha sido una de las mejores pretemporadas que me ha tocado estar"

Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima.



Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima.



Navarro resaltó el trabajo físico realizado por el plantel y las variantes realizadas por el técnico para encontrar un equipo base.

“Se ha trabajado muchísimo en la parte física, (Guedes) se adelantó mucho en darle una idea para formar una base; se han jugado partidos importantísimos, y se seguirá jugando la próxima semana para encontrar el nivel que espera el cuerpo técnico”, dijo.

“Ha sido una de las mejores temporadas que me ha tocado estar, estamos muy contentos con lo que ha hecho el cuerpo técnico y en especial el esfuerzo dedicación y compromiso que ha mostrado el grupo”, agregó.