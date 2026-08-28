Alianza Lima afronta la recta decisiva del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de quedarse también con este campeonato y asegurar el título nacional. En ese contexto, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, cuestionó la programación de la Liga 1 y aseguró que el club buscó comunicarse con los responsables del torneo para plantear una preocupación relacionada con los días de descanso.

El directivo explicó que el pedido no pretende modificar las fechas de los partidos, sino buscar condiciones similares para los equipos que compiten por los primeros lugares.

Franco Navarro reclama por los días de descanso

En diálogo con Fútbol Satélite, Navarro reveló que Alianza Lima intentó comunicarse con la Liga 1 para expresar su preocupación por la programación.

“Hemos tratado de contactar con la Liga sobre las programaciones y días de descanso, buscando mayor equidad, pero no hemos recibido respuesta. Lo digo porque le escribí a Jesús Gonzales, gerente de la Liga, y no obtuve respuesta. No buscamos cambiar fechas, solo que se tome todo en cuenta”, señaló.

El gerente deportivo remarcó que el reclamo de la institución blanquiazul no apunta a conseguir una ventaja deportiva, sino a que los tiempos de recuperación sean considerados al momento de establecer el calendario.

Franco Navarro Mandayo. (Foto. GEC)

Navarro también explicó que, en las próximas jornadas, Alianza tendrá una secuencia de partidos que considera exigente.

“Somos el equipo de los que está arriba que menos descansa. Nosotros nos programan la fecha 8 un domingo, la fecha 9 un sábado y la fecha 10 un viernes”, dijo.

El dirigente agregó que la postura del club es buscar que los equipos que pelean en la parte alta tengan condiciones similares: “No pedimos ventaja, simplemente pedimos que si vamos a descansar, que tratemos en lo posible que todos descansemos igual”.

Alianza Lima defiende su campaña en el Clausura

El reclamo por la programación se produce mientras Alianza Lima intenta sostener su candidatura al título del Clausura. Navarro salió también al frente de las críticas por los últimos resultados y destacó que el equipo continúa invicto en el torneo.

“Estamos bien, por más que muchos quieran hacer ver que estamos mal. Somos el único invicto en el Clausura. Nos hubiera encantado ganar los tres partidos de visita, pero aún así estamos invictos”, reveló.

El gerente deportivo pidió tranquilidad y aseguró que dentro del club existe confianza en el trabajo que se viene realizando.

“Nosotros seguimos trabajando, enfocados. No nos despreocupamos, pero sí es importante darle tranquilidad a la gente que todo lo que se dice, se especula, no es así. Nosotros estamos muy bien y ahí están los números”, señaló Navarro.

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