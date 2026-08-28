Alianza Lima reclama por la programación antes de la recta final del Clausura: esto dijo Franco Navarro. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima reclama por la programación antes de la recta final del Clausura: esto dijo Franco Navarro. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima afronta la recta decisiva del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de quedarse también con este campeonato y asegurar el título nacional. En ese contexto, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, cuestionó la programación de la Liga 1 y aseguró que el club buscó comunicarse con los responsables del torneo para plantear una preocupación relacionada con los días de descanso.

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