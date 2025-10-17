Alianza Lima, pese a su triunfo del último jueves ante Sport Boys, aún se encuentra muy lejos del primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, pero se sigue hablando de la renovación de Néstor Gorosito.
Al respecto, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, destacó que el tema está casi cerrado, aunque se esperaría algunas semanas más.
“Estamos muy avanzados con ese tema y seguramente en los próximos días pueda haber novedades, pero es un tema que va bien. Hay un acuerdo, estamos conformes ambas partes, pero es como todo, siempre todos estamos en constante evaluación. Es así, pero estamos contentos”, dijo.
Por otro lado, el directivo blanquiazul se refirió al tan sonado fichaje de Luis Advíncula para la temporada 2026.
“Luis es un jugador que no solo a Alianza, entiendo que le puede interesar a cualquier equipo del fútbol peruano y sudamericano. Es un jugador que de más está hablar de su calidad, como persona es un profesional A1. Lo cierto es que tenemos que ser respetuosos, él tiene contrato con Boca, no hay absolutamente nada hoy”, apuntó Navarro.
“Quiero ser respetuoso porque él tiene contrato, la temporada aún sigue, pero como digo, es un gran jugador que quién no quisiera tenerlo”, finalizó.
Alianza Lima se impuso 2-1 sobre Sport Boys con goles de Paolo Guerrero y Piero Cari. El gol rosado fue anotado por Luis Urruti.
