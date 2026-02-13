“Lo menos importante ahora es la continuidad o no de nosotros”: Franco Navarro Jr tras la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores

Franco Navarro Jr lamentó la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y aseguró que, pese al duro golpe, el plantel debe poner el pecho y seguir trabajando. Señaló que lo menos importante ahora es la continuidad del comando técnico y que la prioridad es enfocarse en el partido del sábado. Ratificó el respaldo total a Pablo y a los jugadores, y admitió estar afectado como hincha.

“No es un día bonito hoy, después de una eliminación, pero bueno, hay que poner la cara, poner el pecho y seguir trabajando por estos colores”, aseveró.

Luego, habló de su continuidad en Alianza. “Lo menos importante ahora es la continuidad o no de nosotros, lo importante es que el grupo de jugadores estén bien, enfocarnos en el partido del sábado y pensar en eso”

“No solamente Pablo, sino todos los jugadores tienen el total respaldo nuestro y del club. Si bien es cierto ha sido un golpe muy duro, pero van cuatros partidos oficiales este año, hay que tomar las cosas con calma y eso es lo que se va a hacer”, agregó.

“Está demás decirlo pero tanto Pablo como los jugadores tienen nuestro total respaldo. En lo personal, estoy muy afectado porque soy un hincha más del club y obviamente nos duele un derrota como la que se dio ayer”, finalizó.