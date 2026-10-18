Alianza Lima consiguió una victoria por 3-1 ante Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, tras el encuentro, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, se refirió al arbitraje y sostuvo que el equipo ha perdido puntos debido a decisiones tomadas durante sus partidos.

“Hemos perdido muchos puntos por el tema del arbitraje y hoy podemos salir ganando. Porque el arbitraje en las chiquitas pasa desapercibido, pero hay jugadas que no se entienden. Hay que seguir, así es esto”, manifestó el directivo íntimo.

Las declaraciones de Navarro Mandayo se produjeron después de un triunfo que le permitió a Alianza Lima sumar en el Clausura, aunque el representante del club dejó en claro su disconformidad con algunas decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, perjudicaron al equipo en jornadas anteriores.

🗣️🔥Franco Navarro Mandayo, Gerente Deportivo de Alianza Lima: "EN EL CLAUSURA DE ALIANZA, HAY 7 U 8 JUGADAS QUE NOS HAN HECHO TENER MENOS PUNTOS". https://t.co/GqpN6spHqV — Competencia TV (@Competencia_TV) October 18, 2026

Franco Navarro Mandayo apunta contra el arbitraje en la Liga 1

Posteriormente, el gerente deportivo blanquiazul fue consultado sobre si consideraba que existen equipos beneficiados por el arbitraje en el campeonato peruano. Su respuesta fue contundente y reiteró sus cuestionamientos a las decisiones tomadas durante los encuentros de Alianza Lima.

“100% de acuerdo, sí, claro. En el Clausura de Alianza hay siete u ocho jugadas que son determinantes, que nos han hecho tener menos puntos o menos goles”, señaló.

De esta manera, Navarro Mandayo aseguró que, a su juicio, hubo entre siete y ocho acciones determinantes en el Torneo Clausura que tuvieron consecuencias para el equipo íntimo, ya sea en el puntaje obtenido o en la cantidad de goles.