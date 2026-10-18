Por Redacción EC

Alianza Lima consiguió una victoria por 3-1 ante Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, tras el encuentro, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, se refirió al arbitraje y sostuvo que el equipo ha perdido puntos debido a decisiones tomadas durante sus partidos.

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