Alianza Lima hará oficial en las próximas horas la incorporación de Franco Navarro Mandayo a su equipo de trabajo y será el nuevo Gerente Deportivo del club.

Tomará este importante cargo en la institución donde su padre, Franco Navarro Monteiro, es el Director Deportivo.

El Comercio pudo conocer que viajará junto al plantel a Ayacucho para el duelo de este sábado, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Como se recuerda, solo hace algunas semanas dejó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde se desempenó en la Gerencia de Selecciones Nacionales.

