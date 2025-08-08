Alianza Lima hará oficial en las próximas horas la incorporación de Franco Navarro Mandayo a su equipo de trabajo y será el nuevo Gerente Deportivo del club.
LEE TAMBIÉN: Tabla de posiciones de la Liga 1: mira cómo va el Clausura y el acumulado hoy
Tomará este importante cargo en la institución donde su padre, Franco Navarro Monteiro, es el Director Deportivo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El Comercio pudo conocer que viajará junto al plantel a Ayacucho para el duelo de este sábado, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
MIRA: Gorosito: ¿Cuánto respaldo tiene tras crisis de resultados en Liga 1, qué definirá su permanencia en Alianza y cuál es la postura del club?
Como se recuerda, solo hace algunas semanas dejó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde se desempenó en la Gerencia de Selecciones Nacionales.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- “Tenemos tres años para consolidar el proyecto”: Franco Velazco, la charla con los jugadores y los detalles de su plan hasta el 2028
- Williams Riveros: “Muy contento por volver y la victoria. Fueron 25 días de mucha ansiedad”
- Pedro Ynamine atajó penal a Álex Valera en el final del primer tiempo entre la ‘U’ y Alianza Universidad | VIDEO
- Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute
- Ignácio da Silva sobre regreso de Yoshimar Yotún: “Qué lindo verte de nuevo, capitán”
Contenido sugerido
Contenido GEC