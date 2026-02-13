Franco Navarro se justifica tras derrota con 2 de mayo: “Nos lo pusieron clarito, queremos ser campeones en 2026″

En una jornada con emociones encontradas por la conmemoración de los 125 años de historia de Alianza Lima , el gerente deportivo del club, Franco Navarro envió un mensaje de fortaleza por el golpe sufrido tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos del 2 de mayo.

“Todos estamos dolidos, pero esto no termina, hay que seguir. En dos días hay que volver a jugar”, señaló Franco Navarro, destacando que, más allá de la tristeza, el grupo se mantiene unido para afrontar lo que viene.

Navarro remarcó que la fecha era especial para la institución y que, incluso en la adversidad hay que dar la cara: “Con el dolor, con la tristeza, pero estamos aquí presentes para estar juntos todos y celebrar la historia que tiene este club”, expresó.

Sin embargo, dejó en claro que el proyecto deportivo que tiene su gestión desde el principio es salir campeón con Alianza.

“Este es un grupo humano que va a pelear hasta el final porque tenemos un objetivo claro, nos lo pusieron clarito desde que empezó el año: queremos ser campeones en el 2026. Para eso nos hemos preparado y para eso vamos a seguir luchando”, afirmó.

Sobre la eliminación internacional, reconoció la superioridad del rival, aunque destacó los avances del equipo. “Lo perdimos, nos superaron los paraguayos, pero hay muchas cosas buenas que se están haciendo”, concluyó.