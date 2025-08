El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, pese a la victoria de los suyos ante Juan Pablo II, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, arremetió contra uno de los árbitros encargados del VAR, Jonny Bossio.

Para el directivo blanquiazul existe cierta sospecha de un accionar irregular por parte del citado juez cada vez que le toca ser parte de una terna arbitral de los íntimos.

“Fue un buen arbitraje, no me disgustó. Por ahí el línea se apura en anular el gol por un supuesto fuera de lugar. Pero más allá de eso, el VAR me sigue haciendo ruido, porque no se puede demorar tanto buscando no sé qué cosa en una jugada tan clara, en la que el jugador de Alianza estaba habilitado por más de un metro”.

“Lo que más me extraña es que siempre es con (Jonny) Bossio en el VAR. Si él tiene algo personal conmigo, no tiene por qué trasladarlo a Alianza. Realmente cuesta creer que en la CONAR no exista otro árbitro que pueda ir al VAR, pero igual estaremos atentos”, dijo muy molesto.

“Ya en varias oportunidades no han llamado al árbitro principal para revisar jugadas polémicas, y eso nos ha generado problemas. Todo esto lo decimos incluso ganando. El árbitro del partido fue bueno, pero ojo con Bossio. No es casualidad que en casi todos los partidos de Alianza Bossio esté en el VAR; en eso tendremos cuidado”, añadió Navarro.

Como se recuerda, en 2013 cuando dirigía a FBC Melgar, Franco Navarro intentó agredir a Bossio quien en ese partido ante Universitario en Arequipa fue juez de línea. Por tal hecho, fue sancionado con 10 fechas de suspensión en aquella temporada.

Por otro lado, y ya sobre lo que fue el encuentro, el directivo blanquiazul destacó lo hecho por los dirigidos de Néstor Gorosito en el estadio Mansiche.

“Este era un partido para ganarlo, y se ganó muy bien en el segundo tiempo. Juan Pablo jugó un buen primer tiempo, estuvo ordenado e hizo las cosas bien, pero en la segunda mitad Alianza se recuperó con dos golazos de Quevedo”, expresó.

