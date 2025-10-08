Alianza Lima cumplió una destacada campaña a nivel internacional, pero quedó lejos de la pelea por el título de la Liga 1 Te Apuesto, aunque la decisión de la directiva es firme sobre la continuidad del entrenador Néstor Gorosito.

Pese a reconocer que existe muchas cosas por mejorar, el director deportivo dle club, Franco Navarro, confesó que se está trabajando su renovación para la próxima temporada.

“Las negociaciones están muy avanzadas, pero esto es fútbol. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, dijo el directivo blanquiazul.

“Descarto que se haya puesto como condición quedar en el tercer lugar. Un club como Alianza no puede conformarse con eso. Nosotros vamos a pelear el campeonato mientras haya posibilidades”, añadió.

Como se recuerda, Alianza Lima perdió el último fin de semana ante Alianza Universidad de Huánuco y quedó con mínimas chances de ganar el Torneo Clausura.

