El Director Deportivo de Alianza Lima remarcó que las negociaciones están muy avanzadas con el entrenador argentino.
El Director Deportivo de Alianza Lima remarcó que las negociaciones están muy avanzadas con el entrenador argentino.
Redacción EC
Redacción EC

cumplió una destacada campaña a nivel internacional, pero quedó lejos de la pelea por el título de la Liga 1 Te Apuesto, aunque la decisión de la directiva es firme sobre la continuidad del entrenador .

LEE TAMBIÉN: Gerardo Ameli: “Ya sabíamos las condiciones de que con la ‘U’ y Alianza Lima no jugábamos en el Campeones del 36 y que íbamos a Trujillo”

Pese a reconocer que existe muchas cosas por mejorar, el director deportivo dle club, Franco Navarro, confesó que se está trabajando su renovación para la próxima temporada.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Las negociaciones están muy avanzadas, pero esto es fútbol. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, dijo el directivo blanquiazul.

MIRA: Jean Ferrari descarta a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección peruana

“Descarto que se haya puesto como condición quedar en el tercer lugar. Un club como Alianza no puede conformarse con eso. Nosotros vamos a pelear el campeonato mientras haya posibilidades”, añadió.

Como se recuerda, Alianza Lima perdió el último fin de semana ante Alianza Universidad de Huánuco y quedó con mínimas chances de ganar el Torneo Clausura.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC