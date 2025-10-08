Alianza Lima cumplió una destacada campaña a nivel internacional, pero quedó lejos de la pelea por el título de la Liga 1 Te Apuesto, aunque la decisión de la directiva es firme sobre la continuidad del entrenador Néstor Gorosito.
LEE TAMBIÉN: Gerardo Ameli: “Ya sabíamos las condiciones de que con la ‘U’ y Alianza Lima no jugábamos en el Campeones del 36 y que íbamos a Trujillo”
Pese a reconocer que existe muchas cosas por mejorar, el director deportivo dle club, Franco Navarro, confesó que se está trabajando su renovación para la próxima temporada.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Las negociaciones están muy avanzadas, pero esto es fútbol. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, dijo el directivo blanquiazul.
MIRA: Jean Ferrari descarta a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección peruana
“Descarto que se haya puesto como condición quedar en el tercer lugar. Un club como Alianza no puede conformarse con eso. Nosotros vamos a pelear el campeonato mientras haya posibilidades”, añadió.
Como se recuerda, Alianza Lima perdió el último fin de semana ante Alianza Universidad de Huánuco y quedó con mínimas chances de ganar el Torneo Clausura.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC