Alianza Lima hizo oficial hace algunos días la incorporación de Franco Navarro Mandayo como Gerente Deportivo del club y su padre, Franco Navarro Monteiro, Director Deportivo, se refirió al respecto.
Lejos de incomodarse por una consulta sobre las críticas que puede generar el vínculo laboral y familiar, remarcó que su enfoque está en trabajar por la institución.
“¿Las críticas sobre trabajar con mi hijo? En la selección trabajaba el hijo del preparador físico, el hijo de Gareca y no pasó nada", dijo en declaraciones a L1 Max.
“No me molestan las críticas, las leo muy poco. Me involucro en mi trabajo y lo único que quiero es que Alianza Lima tenga todo lo mejor y podamos conseguir los objetivos trazados”, añadió.
DECLARACIONES DE NAVARRO
Como se recuerda, solo hace algunas semanas Navarro Mandayo dejó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde se desempenó en la Gerencia de Selecciones Nacionales.
Alianza Lima sostendrá su encuentro de ida de la Copa Sudamericana este miércoles ante la Universidad Católica de Quito.
