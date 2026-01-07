El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro se mostró a favor de la llegada de Luis Advíncula al cuadro íntimo, sin embargo, enfatizó que para ello primero el jugador debe poder desvincularse de su actual equipo Boca Juniors.

“No lo sabemos, Luis pertenece todavía a Boca si él tiene la capacidad de desvincularse de Boca, quien no lo quisiera tener. Sí claro, nos encantaría tenerlo pero él pertenece a Boca”, dijo la noche del martes a los medios.

Sin embargo, este miércoles se confirmó la salida de Advíncula del club xeneize, por lo que se allana el camino para su llegaba a La Victoria.

Navarro, además indicó que los partidos que el equipo jugará en Uruguay como pare de la Serie Río de la Plata, serán de mucha utilidad de cara al campeonato nacional.

“Lo de Montevideo va a ser mezclado con partidos amistosos que nos van a venir muy bien para llegar como queremos al inicio del torneo”, agregó.

“El equipo está fantástico, hay un grado de disposición, un compromiso enorme y creo que se ha fortalecido el plantel, hemos renovado nuestras ilusiones. En ese sentido tenemos la obligación de responder a las expectativas”, remarcó.

Los blanquiazules viajaron rumbo a Montevideo para disputar la Serie Río de la Plata donde les tocará enfrentar a Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fé, y Colo Colo de Chile.