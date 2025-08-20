El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, gestionó la incorporación de Pedro Aquino y destacó las virtudes del también seleccionado nacional, confeso hincha de Sporting Cristal.
“Todos son de diferentes equipos, pero se trata de un profesional. Obviamente, está identificado con Sporting Cristal, pero las oportunidades lo trajeron a Alianza. Es un jugador mundialista, vigente en la selección, y tenemos el orgullo de tenerlo en casa, declaró a Movistar Deportes.
Además, fue consultado sobre la posibilidad de que sea parte de los convocados al clásico del fin de semana ante Universitario.
“Tiene que llegar a Lima, hacer lo que corresponde, y el jueves se pondrá a disposición del ‘Pipo’ Gorosito y veremos si lo considera”, explicó Navarro.
Alianza Lima visitará a la ‘U’ el próximo domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
