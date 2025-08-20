El directivo blanquiazul no descartó que ‘Pipo’ Gorosito considere al mediocampista para el clásico en el Estadio Monumental.
El directivo blanquiazul no descartó que ‘Pipo’ Gorosito considere al mediocampista para el clásico en el Estadio Monumental.
Redacción EC
Redacción EC

El director deportivo de Alianza Lima, , gestionó la incorporación de y destacó las virtudes del también seleccionado nacional, confeso hincha de Sporting Cristal.

LEE TAMBIÉN: Erick Noriega: “No pedí que me lo dedicaran, pero los clásicos no se juegan, se ganan”

“Todos son de diferentes equipos, pero se trata de un profesional. Obviamente, está identificado con Sporting Cristal, pero las oportunidades lo trajeron a Alianza. Es un jugador mundialista, vigente en la selección, y tenemos el orgullo de tenerlo en casa, declaró a Movistar Deportes.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya
MIRA: “Va a ser clave el regreso de Zambrano”: El factor decisivo para Alianza en la visita a Católica para soñar con la clasificación

Además, fue consultado sobre la posibilidad de que sea parte de los convocados al clásico del fin de semana ante Universitario.

“Tiene que llegar a Lima, hacer lo que corresponde, y el jueves se pondrá a disposición del ‘Pipo’ Gorosito y veremos si lo considera”, explicó Navarro.

Alianza Lima visitará a la ‘U’ el próximo domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC