A horas del encuentro ante Sport Boys, mediante un comunicado, el club Deportivo Municipal informó que seis jugadores y un integrante del comando técnico dieron positivo a coronavirus, por lo que fueron separados y no estarán ante los rosados.

El técnico Franco Navarro habló al respecto en entrevista a RPP: “Lo más importante es la salud y recuperación de los chicos. Todos los días se insiste en el cuidado y se toman las precauciones, pero hay variantes que afectan de manera más agresiva”.

Sobre cómo afrontará el partido, señaló: “Si tenemos once jugadores para jugar contra Sport Boys, vamos los once a jugar. Nosotros estamos en una situación delicada, pero hay jugadores en el plantel, sobre todo algunos jóvenes, y necesitamos de ellos. Vamos a jugar con los que tengamos disponibles. Esperemos que entre hoy y mañana no haya otra novedad”.

Por las mismas declaraciones de Navarro, se conoció que los contagiados son: Hideyoshi Arakaki, Diego Melián, Eduardo Caballero, Roberto Ovelar, Breno Naranjo y Jhonny Galli, varios de ellos titulares habituales en el esquema del técnico.

El club edil no ha pedido reprogramación del partido y todo indica que se jugará el miércoles 18 de agosto a las 3:15 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva.

Municipal llega a este encuentro luego de dos derrotas consecutivas, ante Ayacucho FC y el más reciente ante Alianza Lima. Los dirigidos por Franco Navarro se ubican en la octava posición con 8 puntos.