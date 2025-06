Sporting Cristal busca renovar su plantel profesional de cara a lo que resta de la temporada, con el único objetivo de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y pelear por el título nacional.

Se comenta que existe una lista de futbolistas que dejarán el equipo y ya se confirmó que el uruguayo Franco Romero no seguirá en el club bajopontino.

Así lo confirmó el propio defensor uruguayo en diálogo con el programa radial Carve Deportiva.

“El 30 de junio se me termina el contrato acá en Perú. No llegué a un acuerdo para la renovación, todo quedó en la nada. Yo mismo tomé la decisión de no continuar en Sporting Cristal”, declaró Romero.

“Mi idea es volver a Uruguay y ver qué posibilidades hay”, añadió el defensor de 30 años.

Aún no se ha confirmado algún refuerzo en la línea defensiva, pero Miguel Araujo es un futbolista que interesa en el Rímac y en las próximas horas se tendría novedades al respecto.

