Universitario de Deportes solicitará a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva no vuelvan a ser designados en encuentros del conjunto crema, en medio de una seguidilla de decisiones controversiales que han marcado el arranque del Torneo Apertura.

Franco Velazco, representante del club, explicó que si bien el reglamento no establece un mecanismo formal para vetar árbitros, la institución aprovechará la reunión programada con la CONAR de este miércoles para expresar su postura y pedir que ambos jueces sean retirados de futuras designaciones vinculadas a Universitario.

“No existe en el reglamento un mecanismo para vetar a un árbitro, pero eso no significa que tengamos restringido el derecho para solicitarlo. Pedir que no nos arbitren tiene que ver con una carga subjetiva que se ha generado”, señaló Velasco.

En ese sentido, consideró prudente que ni Kevin Ortega como árbitro principal ni Alejandro Villanueva desde el VAR vuelvan a intervenir en encuentros de la ‘U’, al considerar que las decisiones recientes han terminado por deteriorar la percepción de justicia deportiva.

“Me parece a mí que lo razonable, lo prudente es que ni Kevin Ortega, ni Alejandro Villanueva en el VAR tengan que arbitrar a Universitario”, dijo.

Velasco también informó que Universitario tendrá acceso a los audios del VAR correspondientes a las jugadas polémicas y que el club los difundirá públicamente como parte de una política de transparencia.

“Vamos a tomar conocimiento de los audios y, por buenas prácticas, los vamos a publicar. Lo que buscamos es empujar la transparencia por la salud del fútbol peruano”, agregó.

Este pronunciamiento se suma a los reclamos recientes de otros clubes como Sport Boys, que también cuestionaron decisiones arbitrales en fechas anteriores, reavivando el debate sobre el desempeño de la CONAR y el uso del VAR en el inicio del campeonato.