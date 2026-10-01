La salida de Héctor Cúper de Universitario de Deportes continúa generando reacciones. Esta vez, Franco Velazco, administrador del club, se refirió a la partida del entrenador argentino y marcó distancia de las versiones y comentarios que circularon en redes sociales durante las últimas horas.

Velazco evitó entrar en detalles sobre los motivos que rodearon el final del ciclo del técnico y prefirió destacar el trabajo realizado por Cúper durante su paso por la institución. Además, señaló que el objetivo de Universitario debe mantenerse por encima de las versiones que aparecen fuera del ámbito institucional.

El administrador crema destacó el profesionalismo del entrenador argentino y evitó realizar mayores comentarios sobre las circunstancias de su salida.

“Agradezco el profesionalismo del profesor Héctor Cúper. No me voy a detener en chismes o trascendidos y en verdad no tengo nada más que opinar al respecto”, sostuvo Velazco.

“Todas las tonterías que se han visto en redes sociales”

Velazco también se refirió al impacto que tuvieron los comentarios publicados en redes sociales. En ese sentido, remarcó que dentro de la institución el foco está puesto en los objetivos deportivos.

Presentación y conferencia del regreso del director técnico Fabián Bustos en el club Universitario de deportes. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

“En la ‘U’ tanto plantel de jugadores, comandos técnicos y los directivos siempre hemos procurado ir adelante y buscar siempre los objetivos de lo que requiere la institución”, manifestó.

El administrador de Universitario fue enfático al marcar distancia de las versiones que no provienen de fuentes oficiales.

“Así que todas las tonterías que se han visto en redes sociales no me voy a detener en atenderlo”, agregó.

La salida de Cúper y el regreso de Fabián Bustos

Las declaraciones de Velazco se producen después de que Universitario decidiera cerrar el ciclo de Héctor Cúper y concretara rápidamente el regreso de Fabián Bustos.

El entrenador argentino volvió al club que dirigió durante 2024, temporada en la que consiguió el título nacional. Su retorno se produce en una etapa determinante, con Universitario enfocado en la pelea por el Torneo Clausura y la posibilidad de disputar nuevamente el campeonato nacional.

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