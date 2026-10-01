Presentación y conferencia del regreso del director técnico Fabián Bustos en el club Universitario de deportes. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
Presentación y conferencia del regreso del director técnico Fabián Bustos en el club Universitario de deportes. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
Por Redacción EC

La salida de Héctor Cúper de Universitario de Deportes continúa generando reacciones. Esta vez, Franco Velazco, administrador del club, se refirió a la partida del entrenador argentino y marcó distancia de las versiones y comentarios que circularon en redes sociales durante las últimas horas.

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