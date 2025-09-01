Universitario de Deportes tiene oficialmente a Franco Velazco como su nuevo administrador, luego de que se hiciera formal el registro en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En el mismo documento, se acepta la renuncia de Jean Ferrari, quien llevó las riendas del club crema en los últimos años.

Esta supone una continuidad en la gestión del antes mencionado, pues Velazco fue parte de su equipo de trabajo, alcanzando importantes objetivos deportivos y financieros.

Franco Velazco ya está registrado en Sunarp como administrador de Universitario de Deportes por el periodo 2025-2028.

Universitario, vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto, ha ganado el Torneo Apertura 2025 y busca el tricampeonato nacional.

Hace algunos días, quedó fuera de la Copa Libertadores en la ronda de octavos de final ante Palmeiras.

