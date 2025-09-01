El sucesor de Jean Ferrari en la institución crema permanecerá en el club por los próximos tres años.
El sucesor de Jean Ferrari en la institución crema permanecerá en el club por los próximos tres años.
Redacción EC
Redacción EC

tiene oficialmente a como su nuevo administrador, luego de que se hiciera formal el registro en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

LEE TAMBIÉN: Oliver Sonne llegó a Montevideo para sumarse al plantel de la selección peruana | VIDEO

En el mismo documento, se acepta la renuncia de Jean Ferrari, quien llevó las riendas del club crema en los últimos años.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang
MIRA: Erick Noriega: esposa comparte mensaje íntimo antes de su gran debut con Gremio en el Brasileirao

Esta supone una continuidad en la gestión del antes mencionado, pues Velazco fue parte de su equipo de trabajo, alcanzando importantes objetivos deportivos y financieros.

Universitario, vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto, ha ganado el Torneo Apertura 2025 y busca el tricampeonato nacional.

Hace algunos días, quedó fuera de la Copa Libertadores en la ronda de octavos de final ante Palmeiras.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC