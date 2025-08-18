Universitario, tras ser goleado en Copa Libertadores por Palmeiras, no pasó del empate ante Sport Huancayo el domingo, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, en un partido cargado de polémicas.

Al respecto, se pronunció al nuevo administrador del club, Franco Velazco, quien apuntó a la posición de la ‘U’ en estos últimos años, muy contraria a los de la FPF.

“Es un tema desastroso, básicamente de cosas que no se están manejando de manera adecuada y que, bueno, saltan a la luz cuando uno ve este tipo de situaciones como la que hemos pasado, donde todo el mundo está comentando que esa jugada puntual (segundo gol de Valera) es válida”, dijo el directivo crema.

“Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay temas comerciales y que de repente la ‘U’, en estos dos últimos años, ha ido en contra de esos intereses, a alguien le ha debido perjudicar en la parte económica”, añadió Velazco.

Universitario empató 1-1 en su visita a Huancayo con anotación de su delantero Álex Valera, mientras que el ‘Rojo Matador’ igualó el marcador con gol de Javier Sanguinetti.

