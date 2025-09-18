Los problemas entre Universitario y Alianza Lima parece que no tienen cuándo acabar y esta vez, el admistrador de Universitario, Franco Velazco, anunció un nuevo reclamo.
El dirigente crema no está dispuesto a dejar pasar cualquier detalle del clásico rival y confirmó nuevas acciones.
“Hemos presentado el reclamo por Sergio Peña, por agarrarse los genitales públicamente a nivel nacional a través de una transmisión, porque vulnera el reglamento al tratarse de un acto obsceno”, dijo durante una entrevista en el programa ‘Tiempo Crema’.
En esa línea, destacó que no tenía intención de seguir con esta ola de reclamos, muy ajenos a lo estrictamente deportivo, pero que no advierte ninguna tregua en ese sentido desde la vereda del frente.
“¿Querían meterse con nosotros? Eso nos da derecho a meternos con ellos. Yo no iba a presentar nada, pero sale una declaración, luego otra, y siguen hablando de la ‘U’. Bueno, eso nos da derecho a actuar de la misma manera”, finalizó.
Los cremas se medirán este sábado 20 de setiembre a UTC en Trujillo por la jornada 10 del Torneo Clausura.
