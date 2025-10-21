Universitario dio un importante paso para ganar el tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto, luego de imponerse en tiempo de descuento a Ayacucho FC, el último lunes por el Torneo Clausura.
Al respecto, el administrador del club, Franco Velazco, destacó el carácter del equipo, que jugó la segunda parte del partido con un jugador menos, por la expulsión de Andy Polo.
“Ha sido un partido muy emocionante. Sabíamos que estos encuentros serían duros, y ahora se nos viene otro igual de complicado el jueves. Es uno de los goles que más hemos celebrado, aunque no queremos repetir un partido tan sufrido”, dijo en declaraciones a la prensa.
“La garra está en el ADN del jugador de la ‘U’. Estábamos con un jugador menos y, pese a ello, logramos el gol del triunfo en un partido muy difícil”, añadió el directivo crema.
Con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los cremas vencieron a Ayacucho FC que llegó al empate parcial con anotación de Juan Lucumí.
El próximo encuentro de la ‘U’ será el jueves 23 de octubre ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.
