El administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco, presentó un balance financiero sumamente positivo durante su última conferencia de prensa. El directivo anunció de manera categórica que los ingresos de la institución crema alcanzaron la histórica cifra de 140 millones de soles en el último año. Este logro representa un crecimiento sostenido para el club, el cual consolida su posición económica en el fútbol peruano y demuestra un manejo eficiente de sus recursos comerciales e institucionales.

Este repunte financiero cobra mayor relevancia al compararlo con los resultados del ejercicio anterior, periodo en el que la entidad registró un total de 127 millones de soles. La diferencia a favor no solo evidencia una clara tendencia al alza en la recaudación y los patrocinios, sino que también ratifica la efectividad de las estrategias comerciales implementadas. Según Velazco, estos números son el reflejo de que Universitario es una institución perfectamente viable y capaz de generar un superávit importante bajo una administración seria.

Por otro lado, el administrador aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica contra los sectores de la oposición y acreedores históricos que promueven la liquidación de los activos del club. Velazco arremetió de forma directa contra aquellos a quienes calificó de “impresentables”, quienes recurrentemente proponen la venta del complejo deportivo Campomar como la única salida para saldar los compromisos financieros pendientes de la institución.

Finalmente, la actual dirigencia dejó en claro que la enajenación del patrimonio de Universitario está completamente descartada, pues los resultados económicos demuestran que el club puede autofinananciarse sin sacrificar sus propiedades. Con esta postura firme, la administración busca dar tranquilidad a los hinchas y socios de la escuadra merengue, asegurando que el futuro del equipo de Ate se construirá sobre la base de la estabilidad económica y la estricta defensa de su identidad.

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