Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Velazco respaldó a Araujo y anunció posibles novedades sobre el nuevo DT la próxima semana. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Velazco respaldó a Araujo y anunció posibles novedades sobre el nuevo DT la próxima semana. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Por Redacción EC

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, analizó el presente deportivo del club y aseguró que el equipo todavía mantiene intactas sus posibilidades en la Copa Libertadores. Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, el dirigente reconoció la dificultad del torneo continental, aunque remarcó que el plantel aún depende de sí mismo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.