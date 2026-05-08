El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, analizó el presente deportivo del club y aseguró que el equipo todavía mantiene intactas sus posibilidades en la Copa Libertadores. Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, el dirigente reconoció la dificultad del torneo continental, aunque remarcó que el plantel aún depende de sí mismo.

“La Copa Libertadores es complicada. Todavía estamos en competencia, nos quedan dos partidos, uno de visita y otro de local, es importante en el Monumental con Deportes Tolima. Estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo”, declaró.

Velazco también se refirió al proceso de elección del nuevo entrenador de Universitario y dejó claro que la directiva trabaja contra el tiempo, aunque sin precipitar una decisión. “Yo no doy fechas, pero sí estamos apurados. Eso no significa que vamos a apresurar la decisión. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario, no tenemos mucho margen de error”, sostuvo.

Además, adelantó que podrían existir novedades en los próximos días respecto al nuevo comando técnico crema. “Tenemos que tomar la decisión lo más antes posible, esperamos que de repente la próxima semana podamos tener novedades”, agregó.

Jorge Araujo seguirá al mando del equipo

Mientras la dirigencia define al nuevo entrenador, Jorge ‘Coco’ Araujo continuará como técnico interino en los próximos compromisos del equipo ante Sport Boys y Atlético Grau. Velazco respaldó el trabajo del entrenador y aseguró que cuenta con el apoyo de la administración crema.

“El profesor Araujo tiene todo el apoyo de parte nuestra. Esto es fútbol y son resultados”, expresó el administrador merengue.

“Todavía estamos en competencia, nos quedan 2 partidos. Esperamos que la próxima semana podamos tener novedades. El tema del DT Fossati está cerrado, siempre va estar en la historia del club”



Franco Velazco, administrador de Universitario



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Asimismo, consideró que el técnico interino podría mantenerse sin problemas al frente del equipo. “Él debería tener tranquilamente el mando del equipo”, añadió.

Velazco dio por cerrado el tema Fossati

Otro de los temas abordados por el administrador de Universitario fue la situación de Jorge Fossati. Velazco aseguró que ambas partes ya expresaron sus posiciones y que cualquier asunto pendiente será tratado de manera privada.

“Ambas partes hemos dado nuestros puntos de vista. El tema del profe Fossati está cerrado, siempre va a estar en la historia del club. Si hay un tema legal que solucionar, lo haremos de manera privada”, afirmó.

Jorge Fossati va con todo contra Franco Velazco (Foto: GEC)

La autocrítica de Universitario

El administrador crema reconoció además que los resultados obtenidos hasta el momento no son los esperados ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores. “La autocrítica pasa básicamente por esperar los resultados que uno proyecta. Claramente nosotros no nos encontramos hoy tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores como lo habíamos planificado”, comentó.

Sin embargo, destacó que la ‘U’ todavía tiene opciones de competir por ambos objetivos. “Tenemos la posibilidad todavía de seguir peleando en los dos torneos. Llegamos con chances intactas para lograr el tetracampeonato”, sostuvo.

Finalmente, Franco Velazco habló sobre el sentir de la hinchada crema y aseguró que la dirigencia tomará decisiones respecto a posibles refuerzos al finalizar el Torneo Apertura. “Vamos a tomar decisiones al término del Apertura respecto a los refuerzos y/o nuevos refuerzos”, indicó.

Además, comprendió la molestia de los hinchas por la irregularidad del equipo, aunque destacó el permanente respaldo de la hinchada. “El hincha tiene toda la sensación de que no se están dando los resultados, entendemos la impaciencia, pero el hincha de la U es un hincha que ha estado en las buenas y en las malas, nunca ha abandonado a su club”, concluyó.