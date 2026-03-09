Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La situación de Sekou Gassama en Universitario de Deportes sigue generando dudas. El delantero, que llegó al club crema como uno de los refuerzos extranjeros para la temporada, todavía no ha podido consolidarse en el equipo debido a continuos problemas físicos.
TE PUEDE INTERESAR
- Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad ante la crisis?
- La joya poco conocida de Surco que volverá a abrir sus puertas tras sobrevivir a la guerra y a los invasores: Casa Hacienda San Juan Grande
- Irán posterga los funerales de Estado al ayatola Alí Jamenei inicialmente previstos para este miércoles
- Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones, según medios
Seguir temas