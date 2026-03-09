Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gassama tiene una pequeña lesión con un tiempo estimado de recuperación de entre 12 y 15 días, por lo que esperan que el parón del campeonato por la fecha FIFA le permita terminar de recuperarse. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

La situación de Sekou Gassama en Universitario de Deportes sigue generando dudas. El delantero, que llegó al club crema como uno de los refuerzos extranjeros para la temporada, todavía no ha podido consolidarse en el equipo debido a continuos problemas físicos.

