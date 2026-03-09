La situación de Sekou Gassama en Universitario de Deportes sigue generando dudas. El delantero, que llegó al club crema como uno de los refuerzos extranjeros para la temporada, todavía no ha podido consolidarse en el equipo debido a continuos problemas físicos.

El administrador del club, Franco Velazco, reconoció que el atacante aún no logra ponerse a punto y explicó que actualmente atraviesa una nueva molestia que lo mantendrá fuera de las canchas por más días.

“Es un excelente jugador, un gran profesional, pero lastimosamente todavía no ha podido ponerse a punto por el tema de las lesiones”, señaló Velazco al referirse a la situación del futbolista.

El directivo explicó que Gassama tiene una pequeña lesión con un tiempo estimado de recuperación de entre 12 y 15 días, por lo que esperan que el parón del campeonato por la fecha FIFA le permita terminar de recuperarse.

“Creemos que con esta para del torneo, probablemente para el reinicio del campeonato, luego de la fecha FIFA, ya lo deberíamos tener al 100 % y apto para competir en el torneo”, añadió.