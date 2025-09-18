Universitario de Deportes, vigente bicampeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto, y ganador el Torneo Apertura 2025, tiene la primera opción para alcanzar el ansiado trocampeonato, pues en el Torneo Clausura son líderes.
Esto haría pensar que la permanencia del entrenador Jorge Fossati está garantizada, sin embargo, el administrador del club, Franco Velazco, prefiere esperar a fin de temporada.
“Fossati y el plantel tienen que preocuparse en salir campeones. En la “U” priorizamos el logro de los objetivos", dijo a ‘Tiempo Crema’.
“A fin de año veremos si se dieron los resultados. Hoy estamos enamorados, pero si me rompe el corazón, las cosas pueden cambiar”, añadió.
Los cremas se medirán este sábado 20 de setiembre a UTC en Trujillo por la jornada 10 del Torneo Clausura.
