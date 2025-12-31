Franco Velazco explicó el motivo por el que Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada de Universitario de Deportes, alejando rumores y criticas que circulaban entre algunos hinchas sobre la ausencia del nuevo delantero. El administrador del club habló en el programa Tiempo Crema y defendió al flamante refuerzo crema, subrayando que la institución ha priorizado el aspecto humano sobre la urgencia deportiva.

Velazco aclaró que Gassama atraviesa una situación “muy delicada” en lo familiar, la cual ha retrasado su incorporación a los trabajos de pretemporada y por la que el club le ha brindado apoyo y contención. El directivo enfatizó que el delantero, al ser parte de la “familia crema”, merece respaldo en momentos complejos y que la confidencialidad se mantiene por respeto a los involucrados.

El anuncio de que el hispano-senegalés se reintegraría al plantel en la segunda quincena de enero fue acompañado de críticas por parte de algunos seguidores, quienes cuestionaron la tardanza y su rendimiento reciente. Velazco respondió con dureza a esos comentarios, señalando que muchos se pronuncian sin conocer la interna del club y recordando que la evaluación de un jugador debe basarse en su desempeño en la cancha.

A pesar del retraso, el dirigente aseguró que Gassama ya sigue un plan físico personalizado preparado por el comando técnico y que su adaptación al equipo no debería representar un problema cuando finalmente se incorpore. La postura oficial es que la llegada del delantero se dará en mejores condiciones tanto para él como para la estructura deportiva del club.