Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, y volvió a acercarse a los primeros lugares del campeonato.

Sin embargo, para Franco Velazco, administrador del club crema, todavía es prematuro afirmar que el equipo ya recuperó completamente el camino que había mostrado en temporadas anteriores.

Gianluca Lapadula lleva tres goles y una asistencia con Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: ITEA Sport / Liga 1 Te Apuesto)

“Todavía no, estamos en el sendero, vamos a retomar el camino cuando los triunfos comiencen a venir uno tras otro como lo teníamos acostumbrado. Pero hoy por hoy, lo que sí hemos retomado un orden en el equipo”, señaló.

Universitario respalda el sistema de Héctor Cúper

Uno de los cambios más notorios en las últimas jornadas ha sido la implementación del 3-5-2, esquema con el que Héctor Cúper consiguió dos victorias consecutivas.

Velazco respaldó la decisión del entrenador argentino y aseguró que el equipo se siente cómodo con esta propuesta.

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“Lo dijo el profesor (Héctor Cúper), se siente cómodo ese sistema, así que vamos para adelante”, manifestó.

El propio Cúper había explicado tras el partido ante FC Cajamarca que, por ahora, no tiene previsto modificar el esquema, debido a que considera que Universitario ha mostrado mejores sensaciones con tres defensores que cuando utilizaba una línea de cuatro.

Velazco destaca las contrataciones de Universitario

Otro de los puntos abordados por el administrador crema fue el mercado de fichajes realizado durante la segunda mitad del año. Velazco se mostró convencido de que las incorporaciones realizadas permitirán al equipo afrontar con mayores garantías la pelea por el Clausura y los objetivos de la temporada.

“Es un proceso que le corresponde al sistema mejorar la calidad del arbitraje. Esta segunda mitad del año hemos hecho MUY BUENAS contrataciones. Tenemos uno de los MEJORES planteles del fútbol peruano”



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“Esta segunda mitad del año hemos hecho MUY BUENAS contrataciones. Tenemos uno de los MEJORES planteles del fútbol peruano”, afirmó.

La victoria frente a FC Cajamarca permitió a Universitario sumar tres puntos importantes en una plaza complicada. El equipo crema llegó a 10 unidades en el Clausura y quedó a un punto del líder Alianza Lima.

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