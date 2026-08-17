Franco Velazco deja clara su postura sobre Cúper y el plantel de Universitario tras el triunfo en Cajamarca. Foto: @JaxLatinMedia
Franco Velazco deja clara su postura sobre Cúper y el plantel de Universitario tras el triunfo en Cajamarca. Foto: @JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, y volvió a acercarse a los primeros lugares del campeonato.

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