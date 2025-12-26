FBC Melgar no se queda atrás en el planeamiento de la siguiente temporada. Este viernes 26 de diciembre, el club ‘rojinegro’ anunció el fichaje de Franco Zanelatto.

El atacante peruano retorna a nuestro país tras un accidentado paso por el fútbol griego, en donde, además, disputará la Copa Sudamericana 2026.

“Bienvenido al Dominó, Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque”, publicó el club arequipeño.

Tras salir de Alianza Lima, Zanelatto ficho en febrero por OFI Creta de la Primera División de Grecia, sin embargo no tuvo la continuidad deseada.