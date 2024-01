El mítico alemán falleció ayer a los 78 años luego de sobrellevar una larga enfermedad. Y se va con dos Copas del Mundo en los brazos, siendo uno de los pocos en la historia en obtener el título mundial como jugador, en 1974, y como técnico . Galones que solo tienen el brasileño recientemente fallecido Mario ‘Lobo’ Zagallo y el Didier francés Deschamps.

El ‘Kaiser’ radicaba en Salzburgo (Austria) y estaba alejado de las apariciones públicas desde hace más de un año debido a su estado de salud y la pérdida de visión en uno de sus ojos, lo que le impidió ir, por ejemplo, a los funerales de su amigo Pelé a fines del 2022.

Jugó de defensa, fue líbero -último hombre- y se ganó el apelativo de ‘Kaiser’ por conquistar el mundo del fútbol desde su posición. Disputó tres mundiales y dirigió dos, y en todos subió al podio. Enfrentó a la selección peruana en el Mundial de México 70 y vino al país a lucir toda su calidad. Por eso, tres ídolos de nuestro fútbol, tres gigantes como Héctor Chumpitaz, Ramón Mifflin y Víctor ‘Pitín’ Zegarra, lo recuerdan a través de DT.

Franz Beckenbauer, líder de la selección de Alemania campeona de mundo en 1974. (Foto: EPC)

“Fue un referente para mi”

Don Héctor Chumpitaz (Cañete, 1944) es un año mayor que Franz Beckenbauer. Pero el ‘Capitán de América’ no duda en señalar que el alemán fue un referente para él. “Tenía la costumbre de salir jugando desde atrás. Era increíble. Jugaba de zaguero, pero también de volante. Cuando nos enfrentábamos, me fijaba en cómo jugaba. Es una pena que se haya ido una estrella e ídolo del fútbol mundial como él. Todos los que hemos compartido un campo de fútbol con él lo sentimos bastante”, nos dice, a través del teléfono. “Se va un crack, un gran jugador” , añade.

Don Héctor enfrentó un par de veces al ‘Kaiser’. Una de ellas fue en la Copa del Mundo de México 70. Fue la primera cita mundialista a la que Perú accedió por mérito propio. Ellos, en cambio, tenían seis ediciones encima y Franz ya había disputado el de Inglaterra 66, torneo en el que perdieron polémicamente la final ante el anfitrión. “Ellos tenían más experiencia que nosotros, nos sacaron ventaja”, dice ‘Chumpi’.

Franz Beckenbauer con la camiseta de la selección peruana puesta tras el partido entre el combinado patrio y Alemania por el Mundial de México 70. (Foto: Archivo Prensmart) / ARCHIVO PRENSMART

El grupo 4 del Mundial tenía a Perú, Alemania, Marruecos y Bulgaría. En las dos primeras fechas, la Bicolor había derrotado 3-2 a los búlgaros y 3-0 a los marroquíes; mientras que los teutones habían vencido 5-2 a los primeros y 2-1 a los segundos. Es decir, se enfrentaron en la última jornada de la primera fase ya clasificados. Aunque, claro, el duelo era clave: el ganador se quedaba con el primer lugar y evitaba al Brasil de Pelé que a la postre sería el campeón del mundo con total justicia.

La calurosa tarde del miércoles 10 de junio, en el estadio Nou Camp (hoy llamado estadio León), de la ciudad de León, el técnico del combinado peruano, Didí, mandó al campo al siguiente once: Luis Rubiños; Orlando de la Torre, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Pedro González; Ramón Mifflin, Roberto Chale, Pedro Pablo ‘Perico’ León; Teófilo Cubillas, Alberto Gallardo y Hugo Sotil.

Del lado del cuadro europeo, Beckenbauer llevó la cinta de capitán. El jugador del Bayern Munich estuvo acompañado por Sepp Maier, Horst-Dieter Höttges, Karl-Heinz Schnellinger, Berti Vogts, Klaus Fichtel, Wolfgang Overath, Uwe Seeler, Gerd Müller, Reinhard Libuda y Hannes Löhr.

El partido acabó 3-1 con el triplete del ‘Torpedo’ Gerd Muller (19′, 26′ y 39′, según los registros estadísticos). Para Perú descontó el ‘Nene’ Cubillas (44′). “Es una satisfacción haber jugado contra él”, señala orgulloso Chumpitaz, quien intercambió su camiseta con Muller.

Pero don Héctor no solo recuerda a Franz de ese partido. Hay una imagen con la que quedó asombrado por la grandeza del alemán. “El último partido que lo vio fue en las semifinales ante Uruguay. Se jugó en el estadio Azteca. Recuerdo que jugó con el hombro vendado porque había sufrido una lesión. Para jugar así es por la calidad, el coraje y el amor por su país”, rememora antes de hacer una afirmación con la que seguramente muchos estarán de acuerdo: “está a la altura de Pelé y Maradona” .

/ Quilca León Marco Antonio

La amistad entre Mifflin y Beckenbauer

Ramón Mifflin también enfrentó a Fran Beckenbauer en México 70. Pero el ‘Cabezón’ fue más allá y fue el único peruano que compartió camerinos con el mítico alemán. “Él llegó al Cosmos a fines de 1975. Jugamos hasta 1979. Recuerdo que lo presentaron en el histórico Club 21 de Nueva York. Nos invitaron a unos cuantos del equipo para ir. En su presentación dijo que era un honor jugar con Pelé y conmigo, tuvo una mención muy buena”, recuerda, con total lucidez.

Mifflin, un privilegiado, fue parte del tridente de la volante del Cosmos junto a Beckenbauer y al mismísimo Pelé. Con los dos eran grandes amigos. “En los viajes nos íbamos a comer, también con Carlos Alberto. Hicimos una linda amistad con Franz. Era muy gracioso. Él me llamaba Rudi porque le conté que había tenido en Sporting Cristal como entrenador a su compatriota Rudi Gutendorf. Bromeábamos bastante”.

De izquierda a derecha: Franz Beckenbauer, Ramón Mifflin y Pelé. El tridente del mediocampo en Cosmos. / Quilca León Marco Antonio

Ramón hizo paredes con el ‘Kaiser’ y O’Rei. “Yo iba por derecha, Pelé por izquierda y él por el medio. Es el mejor volante de la historia, de los jugadores que sí. En la cancha era un crack, te orientaba” .

“A Franz le encantaba estar en Estados Unidos. Había muchas libertades allí porque podía caminar por la calle y nadie lo fastidiaba”, añade. Beckenbauer y Ramón se encontraron en España 82, compartieron juntos y también en la Eurocopa de 1984. El peruano, amigo de Pelé e íntimo de Maradona, también supo conocer al ‘Kaiser’ fuera de las canchas.

“Debe estar a la altura de Pelé y Maradona”

A principios de 1971, Bayern Múnich pisó suelo peruano como parte de su gira por Sudamérica. En sus filas estaban estrellas como Sepp Maier, el ‘Torpedo’ Gerd Muller y el inconfundible Franz Beckenbauer. Los bávaros llegaron a la capital con el objetivo de enfrentar a un combinado entre Municipal y Alianza Lima. En las filas del equipo local estaban Hugo Sotil, Teófilo Cubillas, Perico León, Nemesio Mosquera y Víctor ‘Pitín’ Zegarra; es decir, estrellas que marcaron huella en el fútbol peruano.

“Ese día no cabía ni un alfiler más en el viejo estadio Nacional. Había mucha expectativa para ese compromiso. Claramente ellos eran figuras muy conocidas en el fútbol mundial”, recuerda ‘Pitín’ Zegarra, quien quedó deslumbrado con la enorme figura de un Beckenbauer de metro 81 de estatura.

El Bayern ya había visitado el Perú en 1968: venció 1-0 a Universitario que tenía a Héctor Chumpitaz. Pero esta vez la suerte nos les iba a sonreír. Orlando Guzmán, quien había ingresado en lugar de Luis Cruces, puso el primero del compromiso tras un gran pase de Julio Baylón. El recinto limeño explotó de algarabía. El segundo y tercero fueron obra de una conexión infalible: Sotil y Cubillas. El ‘Nene’ fue el encargado de encajar ambos goles ante la atónita mirada de los defensas alemanes. Con el 3-0 a favor, el cuadro bávaro descontó gracias a Jürgen Ey. Sin embargo, sobre los 83 minutos, el elenco peruano puso el 4-1 con un tanto de Julio Baylón.

“Era muy elegante para jugar, pero fuerte a la vez en sus intervenciones. Si te agarraba, te llevaba con todo. Ellos están acostumbrados al choque, siempre han trabajado el físico. Nosotros tuvimos que ser inteligentes para enfrentarlos: con engaño, gambeta, juego pícaro. Ellos se quedaban sorprendidos por nuestro juego”, señala ‘Pitín’.

“Franz Beckenbauer debe estar a la altura de Pelé o Maradona. Estos dos últimos son delanteros, hacen goles, pero necesitan de otros muy buenos jugadores en defensa y él era uno de ellos”, afirma antes de contar una curiosa y divertida anécdota de aquel partido: “Mi compadre ‘Perico’ León siempre ha sido muy chistoso, vivo. Recuerdo que me dijo que estaba hablando con ‘su gran amigo’ Beckenbauer. Yo me reía y le pregunté si sabía alemán. Y me dijo: ‘no, no entiendo nada, pero igual es mi amigo’, jaja”.