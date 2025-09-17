El final del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético tuvo una jugada polémica, en la que el delantero celeste Fernando Pacheco cae en área rival, tras disputar un balón con Christian Vásquez.

Fue a los 96 minutos de juego. Todos en el estadio Alberto Gallardo pidieron penal, pero el juez Micke Palomino decidió que el juego continúe.

Sin embargo, tal cual lo exige el protocolo, fue llamado por el VAR, aunque tras breves segundos, se mantuvo en su decisión inicial, sin siquiera revisar las cámaras.

Esto desató la furia del plantel celeste que sintió injusta la medida y arremetió contra el juez central una vez que pitó el final de las acciones.

Producto de estos airados reclamos, el mediocampista de Sporting Cristal Christofer Gonzales fue expulsado.

Los celestes pierden una oportunidad de oro para seguir en la pelea por el Torneo Clausura, y en la siguiente jornada viajarán a Chogoyape para enfrentar a Juan Pablo II.

