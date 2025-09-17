A los 96 minutos de juego, tras disputar el balón con el defensor Christian Vásquez. El árbitro fue llamado por el VAR, pero decidió no revisar la jugada.
A los 96 minutos de juego, tras disputar el balón con el defensor Christian Vásquez. El árbitro fue llamado por el VAR, pero decidió no revisar la jugada.
Redacción EC
Redacción EC

El final del partido entre y Alianza Atlético tuvo una jugada polémica, en la que el delantero celeste cae en área rival, tras disputar un balón con Christian Vásquez.

LEE TAMBIÉN: Abel Hernández “Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene, pero después de haberlo firmado, el contrato no volvió más”

Fue a los 96 minutos de juego. Todos en el estadio Alberto Gallardo pidieron penal, pero el juez Micke Palomino decidió que el juego continúe.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Sin embargo, tal cual lo exige el protocolo, fue llamado por el VAR, aunque tras breves segundos, se mantuvo en su decisión inicial, sin siquiera revisar las cámaras.

Esto desató la furia del plantel celeste que sintió injusta la medida y arremetió contra el juez central una vez que pitó el final de las acciones.

MIRA: Facundo Callejo sobre el partido ante la ‘U’ en el Monumental: “Vamos a ir con nuestras armas a tratar de lastimar” | VIDEO

Producto de estos airados reclamos, el mediocampista de Sporting Cristal Christofer Gonzales fue expulsado.

Los celestes pierden una oportunidad de oro para seguir en la pelea por el Torneo Clausura, y en la siguiente jornada viajarán a Chogoyape para enfrentar a Juan Pablo II.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC