Por Redacción EC

Una polémica estalló en el empate 2 a 2 de ante por la jornada 2 del Torneo Clausura de la . El conjunto ‘íntimo’ protestó por un posible penal sobre Jairo Vélez en las redes sociales.

En una jugada dividida en el área de Comerciantes Unidos, Alexis Cossio le propinó un codazo a Vélez y estalló la protesta de los ‘blanquiazules’, pero ni el árbitro Augusto Menéndez ni el VAR repararon en la jugada.

A través de un breve pero contundente mensaje, Alianza Lima se manifestó en contra de la decisión del arbitraje.

"Hay imágenes que hablan por sí solas…“, se lee en la publicación.

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