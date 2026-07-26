Una polémica estalló en el empate 2 a 2 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El conjunto ‘íntimo’ protestó por un posible penal sobre Jairo Vélez en las redes sociales.

En una jugada dividida en el área de Comerciantes Unidos, Alexis Cossio le propinó un codazo a Vélez y estalló la protesta de los ‘blanquiazules’, pero ni el árbitro Augusto Menéndez ni el VAR repararon en la jugada.

A través de un breve pero contundente mensaje, Alianza Lima se manifestó en contra de la decisión del arbitraje.

"Hay imágenes que hablan por sí solas…“, se lee en la publicación.

📸Hay imágenes que hablan por sí solas… pic.twitter.com/gWKhlK65OM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 26, 2026