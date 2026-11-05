Universitario de Deportes empató agónicamente 2 a 2 ante Sprot Boys en el estadio Monumental por la fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1. Gianlupa Lapadula destacó el rendimiento del equipo a pesar de no salir con los tres puntos.

“Yo creo que hicimos uno de los mejores partidos. Empatarlo hacia el final fue muy importante, me quedo con el punto ganado”, indicó.

El ‘Bambino’ resaltó el control que tuvieron en la posesión del balón y lamentó no poder conseguir el triunfo con la hinchada ‘crema’ presente.

“Siempre tuvimos el manejo de la pelota. Qué lástima que no ganamos”, mencionó.

Asimismo, fue consultado sobre penal que protagonizó y fue categórico. “Hoy tampoco voy a hablar sobre el árbitro, hay imágenes”.

Por último, hizo un llamado a la hinchada a no bajar los brazos.

“¿Por qué no seguir con la misma ilusión? Todavía faltan dos partidos", finalizó.