Alianza Lima consiguió un importante triunfo en la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 al derrotar 3-0 a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el primer gol, convertido por Fernando Gaibor mediante una rápida ejecución de tiro libre.

La acción generó reclamos del conjunto cajamarquino, debido a que el mediocampista ecuatoriano aprovechó una pelota detenida para sorprender a la defensa y portero y abrir el marcador.

Fernando Gaibor aprovechó descuido de la defensa del UTC.(Foto: Paloma del Solar/ @photo.gec)

La jugada rápidamente entró en debate, especialmente por la duda de si el árbitro debía autorizar expresamente la ejecución antes de que Alianza pusiera el balón nuevamente en movimiento.

Winston Reátegui explica cuándo puede ejecutarse un tiro libre rápido

Ante la controversia, Winston Reátegui analizó la jugada y explicó que no todos los tiros libres necesitan ser ejecutados después de un silbato.

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“Esta es una jugada bastante ilustrativita. ¿Por qué? Porque primero se dice que este tipo de jugadas deben ser silbadas, y no necesariamente”, explicó el exárbitro.

Reátegui detalló cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que una acción de este tipo pueda continuar sin que el árbitro tenga que utilizar el silbato.

“¿Cuáles son las condicionantes? Primero, que el balón esté el lugar donde fue la falta. Segundo, que el balón esté detenido, y después el árbitro puede dar continuidad con gestos, voz o silbato”, señaló.

LAS POLÉMICAS EN OJO AL LIMITE ⚽



Winston Reategui: "No necesariamente tiene que haber silbato, puede dar continuidad con gestos si el balón este detenido y en el lugar donde fue la falta"



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Fernando Gaibor aprovechó la acción

El volante ecuatoriano fue precisamente quien tomó el balón y ejecutó rápidamente el tiro libre para sorprender al conjunto cajamarquino. La acción terminó con el primer tanto de Alianza Lima y provocó los reclamos de UTC.

El gol fue importante para el equipo dirigido por Pablo Guede, que posteriormente consiguió ampliar la diferencia y terminó imponiéndose con autoridad en Matute. Con la victoria, Alianza Lima alcanzó 11 puntos en cinco jornadas del Clausura y se mantuvo como líder del segundo torneo del año.

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