Polémica por el gol de Alianza Lima ante UTC: Winston Reátegui explica cuándo puede ejecutarse un tiro libre. Foto: @L1MAX_
Polémica por el gol de Alianza Lima ante UTC: Winston Reátegui explica cuándo puede ejecutarse un tiro libre. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

Alianza Lima consiguió un importante triunfo en la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 al derrotar 3-0 a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el primer gol, convertido por Fernando Gaibor mediante una rápida ejecución de tiro libre.

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