Hernán Barcos atraviesa un doloroso momento tras confirmarse el fallecimiento de su madre. El delantero de Sporting Cristal comunicó la noticia mediante redes sociales y recibió numerosas muestras de apoyo.

El atacante argentino expresó su tristeza por la partida de su progenitora. “Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente”, escribió mediante sus redes.

Barcos destacó el legado de su madre y el papel fundamental que cumplió dentro de su familia. “Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días”.

El delantero también recordó las enseñanzas recibidas durante su vida. “Gracias por todo lo que nos dejas como aprendizajes y experiencias, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último minuto”, manifestó.

A comienzos de agosto, Barcos había revelado su preocupación por la salud de su madre. Ahora, tampoco fue convocado por Sporting Cristal para enfrentar a CD Moquegua.