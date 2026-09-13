Hernán Barcos confirmó el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje de despedida.
Hernán Barcos confirmó el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje de despedida.
Por Redacción EC

Hernán Barcos atraviesa un doloroso momento tras confirmarse el fallecimiento de su madre. El delantero de Sporting Cristal comunicó la noticia mediante redes sociales y recibió numerosas muestras de apoyo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.