Sport Boys comunicó, a través de sus redes sociales, el sensible fallecimiento de la madre del Luis Urruti. (Foto: Getty Images)
Sport Boys comunicó, a través de sus redes sociales, el sensible fallecimiento de la madre del Luis Urruti. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

¡Fuerza, ‘Tito’! Sport Boys comunicó el sensible fallecimiento de la madre de Luis Urruti, futbolista que pertenece al club ‘rosado’.

El estado de Cristina Giménez era delicado, así lo confirmó ‘Tito’ al culminar el duelo ante Universitario de Deportes, el miércoles 4 de noviembre.

“Viajo a Uruguay. Mi madre está muy jodida y es parte de la vida. Quiero estar unos días allá para disfrutarla. Jugué porque ella me lo pidió”, mencionó Urruti visiblemente consternado.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, publicó el club en sus redes oficiales.

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