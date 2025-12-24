Universitario de Deportes sumó un nuevo refuerzo en la zona defensiva: Caín Fara fue anunciado este miércoles 23 de diciembre. Y la hinchada se ilusionó con la contratación de un nuevo zaguero que refresque esa posición.

Caín Fara es el quinto defensor que tiene Universitario para la próxima temporada. Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y Aldo Corzo están en el equipo, pero ahora tendrá mucho más competencia por ganarse un lugar.

El argentino ha demostrado sus cualidades en los equipos donde jugó y eso convenció a la directiva de Universitario para sumarlo al plantel. Con ello, buscan elevar el nivel de juego y apuntar a dos objetivos claros: el tetracampeonato y la Copa Libertadores.

El defensor de 31 años ha demostrado tener una gran lectura de juego, lo que le permite anticiparse al atacante y desarmar la jugada.

Además, con su 1.84 metros de altura puede imponerse por los aires con facilidad.

Si las lesiones lo respetan puede convertirse en el próximo baluarte defensivo en el esquema del profesor Javier Rabanal.

Equipos en los que jugó Caín Fara

El ‘Faraón’, como se le conoce, es un zaguero central que inició su carrera en las divisiones formativas de Rosario Central, dando sus primeros pasos como profesional en equipos de Argentina como Juventud Antoniana, Estudiantes de Caseros, Ferro Carril Oeste, Aldosivi y Tigre.

Luego, tuvo experiencias internacionales en clubes como Sol de América de Paraguay y en el fútbol ecuatoriano, defendiendo las camisetas de S.D. Aucas, donde fue campeón nacional en 2022, y Emelec antes de su llegada al Atlanta de Argentina.