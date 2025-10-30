El Comercio estrenó el documental Fuimos héroes, una producción que rinde homenaje a los 50 años del histórico campeonato que la selección peruana conquistó en la Copa América de 1975. La pieza audiovisual repasa uno de los logros más importantes del fútbol nacional, combinando material de archivo, entrevistas exclusivas y testimonios inéditos de los protagonistas de aquella gesta.

Se emocionó el capitán, Don Héctor Chumpitaz. Al 'Trucha' Rojas lo acompañó el amor de su familia. Y 'Cachito' Ramírez fue el que más fotos se tomó con los presentes.

Así fue el estreno del documental “Fuimos Héroes” de El Comercio, el último lunes 27 de octubre.



Un joya. pic.twitter.com/c44eOC5GLX — Jasson Curi Chang (@jcurichang) October 30, 2025

El lanzamiento oficial se llevó a cabo el lunes 27 de octubre del 2025 en el Cine Movie Time Premium, con la presencia de figuras emblemáticas del combinado campeón. Entre los invitados destacaron el ‘Capitán de América’ Héctor Chumpitaz, junto con ‘Trucha’ Rojas y ‘Cachito’ Ramírez, quienes fueron ovacionados por los asistentes al recordar las hazañas que llenaron de orgullo al país hace medio siglo.

Durante la proyección, los exjugadores compartieron emotivos recuerdos sobre la unión del grupo, los viajes y la histórica final ante Colombia, que consagró al Perú como campeón continental por segunda vez en su historia. El documental también muestra imágenes restauradas y relatos de periodistas y familiares que reviven la pasión de aquella época dorada.

Con Fuimos héroes, El Comercio busca preservar la memoria de una generación que marcó un antes y un después en el deporte peruano. El filme es, además, un tributo a la entrega, el talento y la identidad futbolística de un equipo que supo escribir con gloria una de las páginas más memorables del balompié nacional.